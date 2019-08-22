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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
22.08.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Bakan ilk kez açıkladı! Yapay zeka enstitüsü kurulacak

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Bakan ilk kez açıkladı! Yapay zeka enstitüsü kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Dijital Türkiye yol haritasını hazırladık. 2023’e kadar toplam 14 tane Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri kurmayı planlıyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Berlin’de Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı’nda gerçekleştirdiği konuşmada Ulusal Araştırma Kurumu TÜBİTAK bünyesinde ilk kez bir yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planladıklarını söyledi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya’nın başkenti Berlin’deki temaslarına devam ediyor. Bakan Varank, Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı’nın açılışına katıldı. Konferansta gerçekleştirdiği konuşmasında konferansın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmede fırsat olarak gördüğünü ifade eden Bakan Varank, “Türkiye ve Almanya, sanayi ve teknoloji alanında önemli ortaklıklara imza attı. İşbirliğinin yürütüldüğü imkanlarda beraberce faydalandı. Bu konferansla yakın işbirliğimizi yeni ve heyecan verici bir boyuta taşıyoruz” dedi.

Bakan Varank, “Yapay zeka ve dijital dönüşümün reel sektörü nasıl yeniden yapılandıracağını birlikte yeniden tartışacağız. Gelecek dönemi şekillendirmek adına önemli bir güne hep birlikte şahitlik etmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

"2030 YILINA GELDİĞİMİZDE KÜRESEL EKONOMİYE YAKLAŞIK 16 TRİLYON DOLARLIK İLAVE KATKI YAPABİLECEK BİR TEKNOLOJİ”

Yapay zekanın yeni bir kavram olmadığını sözlerine ekleyen Bakan Varank, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Yeni olan yapay zekanın bilgisayar birimlerinin alt tabı olmaktan çıkıp her alanda kendisine yer bulmasıdır. 2030 yılına geldiğimizde küresel ekonomiye yaklaşık 16 trilyon dolarlık ilave katkı yapabilecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu durum aynı zamanda yeni büyüme modelleri, yeni meslekler ve zorlu rekabet koşullarını da beraberinde getirecek. Ticaret savaşları küresel gündemi meşgul eden ve ekonomik teorilerin bile baştan yazılmasını gerektirebilecek devrimin eşiğindeyiz."

Kilit sözcüğün veri olduğunu kaydeden Bakan Varank, “Ürettiğiniz veri aslında yapay zekaya açılan bir kapıdır. Ülkelerin servetleri sadece doğal kaynaklara bağlı olarak ölçülmüyor. Sahip olduğunuz verilerin işlenmesi ve bunların güvenliğin biz politika yapıcıların mesaisinde önemli yer tutuyor” ifadelerini kullandı.

“GERÇEKLE SAHTENİN AYIRT EDİLMESİNİ SAĞLAYACAK OLAN DA YAPAY ZEKA TABANININ ALGORİTMALARIDIR”

Bakan Varank açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Yapay zekanın temelini oluşturan verilerin uygun şekilde işlenmesi ve veri güvenliğinin sağlanması son derece kritik bir konudur. Sahibinin rızası olmadan ulaşılan veriler, bu veriler üzerinden bireylerin sınıflandırılması ciddi bir risk taşımanın yanı sıra aynı zamanda kritik bir olgudur. Bunun yanı sıra gerçek ve sahte arasındaki farkı ortadan kaldıran örneklere de sıklıkla şahit oluyoruz. Gerçekle sahtenin ayırt edilmesini sağlayacak olan da yapay zeka tabanının algoritmalarıdır. Yani bir şeyin gerçek mi ya da sahte mi olduğunu insandan daha keskin bir sonuçla yapay zeka uygulamaları tespit edebilir."
Yapay zeka çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürümesi için küresel işbirliğine ihtiyaç olduğunu kaydeden Bakan Varank, “Hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler gözetilerek dürüst ve adil bir eko sistemin oluşturulması gerekiyor” dedi.

Savunma sanayinde son 10 yılda güçlü bir atılım gerçekleştirildiğini ifade eden son 10 senede büyük atılım gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Varank, “Bundan sonraki hedefimiz bilgi teknoloji hamlesi adını verdiğimiz anlayışla. Sanayinin tüm alt sektörlerinde daha rekabetçi bir yapıya dönüşmek. Dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamaları hedeflerimize ulaşmada kaldıraç etkisi oluşturuyor” açıklamasını yaptı.

“YENİLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZLERİ ÜLKEMİZDE KURULMAYA BAŞLADI”

Sanayinin dijital dönüşümüne yönelik çalışanların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Bakan Mustafa Varank, “İlgili tüm paydaşların katkısı ile Dijital Türkiye yol haritasını hazırladık. Yol haritasından hareketle eylem planlarını uygulama aşamasındayız. Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri ülkemizde kurulmaya başladı. Hem teorik hem de pratik eğitimlerin verildiği bu fabrikalarda 2023’e kadar toplam 14 tane kurmayı planlıyoruz” dedi.
Bakan Varank, yapay zeka anlamında yerli, teknoloji üretme kabiliyetlerini geliştirmek ve ekonominin gelirini etkin kullanımını yaygınlaştırmak için de yol haritasının tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.

Bakan Varank açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Ulusal Araştırma Kurumu TÜBİTAK bünyesinde bir yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planlıyoruz. Bu kurum yapay zeka alanında çekirdek projeler geliştirecek, akademide üretilen bilimsel çıktıları kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak bir köprü vazifesi görecek”
Bakan Varank, konferansın ikincisinin 2020’de Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığını tarihin Kasım ayında netleşeceğini dile getirdi. 

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