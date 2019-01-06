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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.01.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Bakan duyurdu! İlki başlıyor...

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Bakan duyurdu! İlki başlıyor...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “Devlet koruması altındaki çocuklarımızın milli ve manevi değere bağlı, toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan, kapsamlı ilk Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) başlıyor” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altındaki çocukların psiko-sosyal, bilişsel ve duygusal yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla yeni bir programa başlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında başlanacak yeni program hakkında bilgi veren Bakan Selçuk; “Korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızı hayata her yönden güçlü bireyler olarak hazırlamayı ve zamanlarını nitelikli olarak yapılandırmayı amaçladığımız bu program ile çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla yürümelerini hedefliyoruz. Bu nedenle, Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programını hayata geçirdik.” diye konuştu.

Bakan Selçuk; “Bu program, Devlet koruması altındaki tüm çocuklarımızı kapsayan, devamlılığı olan yapılandırılmış ilk program olma özelliği taşıyor. ÇODEP ile korumamız altındaki her yaşta çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve kültürel yönden sağlıklı gelişim gösteren; yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyimler ile donatılmış, milli ve manevi değerlerini bilen güçlü nesiller olarak yetiştirilmesini hedefliyoruz.” dedi.

“HER ÇOCUK ÖZELDİR”

Bakan Selçuk; “Her çocuk özeldir yaklaşımı ile çocukların gelişiminin birebir izleneceğini, değerlendirileceğini ve buna göre çocukların ihtiyaçlarına uygun hizmetleri sunacaklarını’ söyledi.

Teknoloji ve özellikle internet kullanımının yaygınlaştığı günümüzde, mahremiyet eğitiminin öneminin daha da artığını ifade eden Bakan Selçuk; “Programda, çocuklarımıza mahremiyeti, merhameti, saygıyı, sevgiyi, yardımlaşma ve dayanışma gibi milli ve manevi değerleri daha etkin anlatmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bakan Selçuk, programın çocukların sorumluluk alabilen, kendine güvenen, çevresindeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilen, toplumsal kurallara uygun davranan, değerlere saygılı bireyler olarak yetişmesine katkı sunacağını kaydetti.

PROGRAM, AKADEMİSYEN VE UZMANLAR TARAFINDAN HAZIRLANDI

Çocuklarımızın korunmasında, yetiştirilmesinde ve eğitiminde her daim özgün ve yenilikçi uygulamaları hayat geçirdiklerini ifade eden Bakan Selçuk, Programın, akademisyenler ile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan uzmanlar tarafından dinamik ve interaktif olarak hazırlandığını ve programın bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve aile çalışmaları şeklinde uygulanacağını vurguladı.

PROJE, BEŞ FARKLI YAŞ GRUBUNA HİTAP EDECEK

Bakan Selçuk, çocukların yaş gruplarına göre ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanan programda, 0-3 yaş, 4-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş ve 15-18 yaş olmak üzere tüm çocukluk dönemlerini içeren beş farklı yaş grubuna göre içerikler düzenlendiğini söyledi.

YAŞAM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HAYATA HAZIRLAMA

Programın; temizlik, beslenme, insan ilişkileri, değerlerimiz, mahremiyet, sorumluluklar, doğru arkadaş seçimi, stres ile baş edebilme, para yönetimi, öfke kontrolü, hayır diyebilme, meslek seçimi gibi konuları içereceğini aktaran Selçuk, geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak, bilim, teknoloji ve irfanla mücehhez bir şekilde üreten bir nesil yetiştirilmesini sağlamanın en önemli önceliklerinden olduğunu ifade etti. Bakan Selçuk, devlet koruması altındaki çocukların bu program ile daha güçlü bireyler olarak yetişeceklerinin altını çizdi.

12 BİN 675 ÇOCUĞUMUZ YARARLANACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “ÇODEP Bakanlığımıza bağlı 1.192 çocuk evi ve 111 çocuk evleri sitesindeki 0-18 yaş aralığındaki tüm çocuklarımızı kapsayacak. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile 12 bin 675 çocuk programdan doğrudan yaralanacak.” diye konuştu.
Çocuklarımızı devletimizin emanetleri olarak görüp onlara hem anne hem baba olabilmeyi ve hayata hazırlamayı önemsediklerini ifade eden Bakan Selçuk “Bu program ile personelimizin çocuklarımıza yönelik yaklaşımlarında da bir birliktelik sağlamış olacağız” dedi.

PİLOT UYGULAMA 12 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Programın pilot uygulamaları, 12 ilde uygulanacak. Programının yıl sonu itibariyle tüm kuruluşlarda uygulanması hedefleniyor.

 

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