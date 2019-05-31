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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.05.2019 - 21:29, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez'den sondaj müjdesi: Startı verdik

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Bakan Dönmez'den sondaj müjdesi: Startı verdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çeşmekolu 2 adlı kuyuda ilk sondaja startı verdik. Burası tam ankonvansiyonel nitelikte bir teknolojiyle yapılıyor. Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz. 160 günlük iş programımız var" dedi.

Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Lüleburgaz sahasında incelemelerde bulundu. 

Burada bulunan ankonvansiyonel (kayagazı) doğalgaz arama kuyusu Çeşmekolu 2'de ilk sondaja start veren Bakan Dönmez, ardından kuyuya ilişkin şu bilgileri verdi: 

"İlk startı da verdik. Bu kuyunun diğer kuyulardan farkı şu, ankonvansiyonel dediğimiz klasik olmayan yeni teknolojiyi burada kullanacağız. Ağırlıklı olarak bu teknoloji ilk ABD'de kullanıldı, şimdi Türkiye'de de kullanmaya başladık.

5 BİN METRE KADAR İNECEĞİZ

Burası tam ankonvansiyonel nitelikte bir teknolojiyle yapılıyor. Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz, bu havzada bu derinliğe hemen hemen ilk defa iniyoruz. 

Arkadaşların sismik yaptığı analizlerde, derinde kaya gazı potansiyelinin olduğu tespit edildi. Şimdi ilk sondajla, önümüzde 160 günlük iş programımız var, onu tamamladığımızda olup olmadığını görmüş olacağız, arkadaşlar ümitli, ben de ümitli olmak istiyorum." 

Bakan Dönmez, sondajın kazasız belasız tamamlanması dileğinde bulundu. 

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