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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.12.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez madencilerle bir araya geldi

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Bakan Dönmez madencilerle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Madencilerimizin güvenliği konusunda özellikle son dönemde aldığımız tedbirlerle maden kazalarında son 2 yılda yüzde 58'lik bir düşüş sağladık" - "Madenlerimizde 2019 yılı içinde toplam 7 bin 960 denetim gerçekleştirdik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, işçilerin güvenliğine yönelik alınan tedbirlerle maden kazalarının son 2 yılda yüzde 58 azaldığını belirtti.

Dönmez, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında 81 ilden gelen madencilerle bakanlıkta görüştü.

Buradaki konuşmasında, işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için gerekli tüm adımların atıldığını dile getiren Dönmez, "Yasa ile linyit ve taş kömürü çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan işçilerimize ödenecek ücreti, asgari ücretin en az 2 katı olarak belirledik. Zorunlu ferdi kaza sigortası yapılması mecburiyetini getirdik. İşçilerin çalışma saatlerini günde en fazla 7,5, haftada en fazla 37,5 saat olarak belirledik." dedi.

Dönmez, Türkiye'deki madenleri renk gruplarına göre az riskli, riskli ve çok riskli olmak üzere 3 sınıfa ayırdıklarına işaret ederek, "Az riskli gruptaki madenlerimizi yılda en az bir, riskli grupta yer alan madenlerimizi yılda en az 2 ve çok riskli gruptaki madenlerimizi ise yılda en az 4 kez denetliyoruz. Madenlerimizde 2019'da toplam 7 bin 960 denetim gerçekleştirdik." diye konuştu.

Madencilerin yüksek güvenlik standartlarında çalışması için gereken hassasiyeti gösterdiklerini vurgulayan Dönmez, "Madencilerimizin güvenliği konusunda özellikle son dönemde aldığımız tedbirlerle, maden kazalarında son 2 yılda yüzde 58'lik bir düşüş sağladık. Hedefimiz bu rakamı sıfırlamak." ifadesini kullandı.

SOMALI MADENCİLERİN EŞ VE ÇOCUKLARI KAMUDA İSTİHDAM EDİLECEK

Bakan Dönmez, insan hayatının her şeyin ötesinde olduğunu belirterek, "Madenlerimizde çalışırken iş kazası neticesinde şehit düşen kardeşlerimizin geride bıraktığı ailelerine, yakınlarına destek olmak ve acılarını bir nebze olsun dindirmek için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Eş ve çocuklarının kamuda istihdamı için gerekli yasal düzenlemeler gerçekleşti." dedi.

Somalı madencilerin kıdem tazminatı konusuna da değinen Dönmez, şunları söyledi:

"Son dönemde kamuoyunda sıkça gündeme gelen Somalı madenci kardeşlerimizin kıdem tazminatları konusunda müjdeli haberleri kendileriyle paylaştık. Eynez kömür ocağında hizmet alım sözleşmesi ile çalışan 2 binin üzerinde madenci kardeşimiz vardı. Çalıştıkları döneme ait kıdem ve ihbar tazminatını şirketleri mali açıdan acziyete düştüğü için Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) üstlendi. Yıl sonuna kadar dilekçelerini alacağız. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu ödemelerin tamamını yapmış olacağız. Öte yandan, yine bu mevkide çalışan Atabacası Maden Ocağı'nda çalışan işçilerimizin de benzer bir talepleri vardı. Bu konuda da hukuken bir çalışma yapılmaktadır."

"ÇEVRECİ MADENCİLİK, TEMEL KISTASIMIZ"

Dönmez, madencilikle ilgili çevresel tüm önlemleri alarak doğanın korunması için büyük bir titizlik gösterdiklerini ifade ederek, "Son yıllarda madencilik ve çevre konuları birbirine zıtmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Her zaman vurguladığımız bir husus var. Doğa da bizim, madenler de bizim. Bu konuyla ilgili yasada hükümler belli. Nerede madencilik faaliyetinin yapılacağı nerede yapılmayacağı belli." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörde çalışan 140 bin civarında madenci bulunduğunu dile getiren Dönmez, "Biz 'maden ya da çevre' demiyoruz. Ne madenlerimiz ne de çevremizden vazgeçeriz. Çevreci bir madencilik bizim temel kıstaslarımızdandır." diye konuştu.

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