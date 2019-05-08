Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından Rumlar panik halinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 3. Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz sondaj çalışması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Artık sismik araştırma bitmiştir. Sondaj çalışmalarına başlayacağız. 2. gemimizi de bölgeye gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi Lefkoşa temsilcisi Ömer Bilge ise Lefkoşa'dan şunları aktardı:



"Doğal gaz krizi yeni bir olay değil, uzun yıllardır devam ediyor. Türkiye ve KKTC, çok uzun yıllardır Kıbrıslı Rumları "Tek başınıza buralarda sondaj yapıp uluslararası şirketlere kiralamayın" uyarısında bulunuyor ve özellikle Kıbrıslı Türklerle işbirliği çağrısı yapıyordu. Rumlar boş durmadı aradan geçen zamanda. Sadece kendi başlarına değil, İsrail ve Mısır’ı da yanlarına alarak sondajlara devam etti. İşte Türkiye bugüne kadar yapmış olduğu uyarılara son verdi ve harekete geçti. Türkiye’nin yeni satın almış olduğu Fatih Cuma günü Alanya açıklarından yola çıktı ve Kıbrıslı Rumların tam dibine adanın en batısına 60 kilometre açıklarına yanaştı ve sondaj çalışmalarının hazırlıklarına başladı. Tabi Rumları da ayağa kaldırdı. Hem Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Rusya, Amerika ne kadar petrol şirketi varsa Türkiye’ye karşı harekete geçmelerini istedi. Türkiye’nin burada duruşu önemli. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hem KKTC ziyaretlerinde hem de Ankara’da hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin herhangi bir sondaj çalışmalarına ara vermeyeceğini ve geri adım atmayacağını belirtti. Bugün Rum tarafında çok fazla konuşuluyor ve büyük bir panik halindeler.

İKİNCİ GEMİ SONDAJ İÇİN KKTC AÇIKLARINA GELECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önümüzdeki günlerde sadece bir gemiyle değil ikinci sondaj gemisiyle bu defa Kıbrıs’ın KKTC açıklarına gelerek sondaj yapacağını söyledi.

BÖLGEDE DOĞAL GAZ VAR



Bu doğal gaz krizi nereye doğru evriliyor? Bu bölgedeki sularda doğal gaz var. Özellikle 2 bin metre derinlikte bir denizden bahsediyoruz. Şirketler yaptıkları kazılarda doğal gaz kaynaklarına ulaşmıştı. Tabi doğal gazın bulunması denizde sadece bir anlam ifade etmiyor. Bunun bir de uluslararası pazarlara ulaştırılması var. İşte Kıbrıslı Rumlar İsrail ve Mısır’la birlikte Türkiye’yi by-pass etmeyi planlıyorlardı. Eğer Fatih Sondaj Gemisi herhangi bir kaynağa ulaşırsa Antalya açıklarında olduğundan dolayı Türkiye’ye ulaştırılması da kolay olacak.

KIBRIS MÜZAKERELERİ BAŞLAMAYABİLİR

Kıbrıs sorunu doğal gaz krizi çerçevesinde artık uzun süre müzakerelerin başlayamayacağını söyleyebiliriz. Çünkü Rum tarafı tehdit üzerine tehdit savuruyor. Hatta Fatih gemisinin personelini uluslararası tutuklama emri çıkartacağını, Türkiye’nin AB fonlarını bloke edeceğini daha doğrusu elinden geleni yapıyor. Türkiye ve KKTC’nin tutumu ise çok net. Buradaki sondaj çalışmalarında nasıl ki Kıbrıslı Rumların hakkı varsa Kıbrıslı Türklerin de hakkı var diyerekten devam edecek kararlı bir duruşu var. Şu anda Fatih Sondaj Gemisi aslında Rumların ya da KKTC’nin sınırlarında değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin yaklaşık 6 yıl önce Birleşmiş Milletler’e ilan etmiş olduğu Türkiye’nin bizzat kendi münhasır ekonomik bölgesinde. Dolayısıyla herhangi bir uluslararası hukuk anlamında da bir ihlal teşkil etmiyor. Önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun söylediği gibi ikinci gemi KKTC açıklarına gelirse işte o zaman çok daha fazla kriz derinleşecek diyebiliriz."

Ne olmuştu?

TÜRK sondaj gemisi Fatih’in, Antalya açıklarında Kıbrıs adasının 60 kilometre batısına demir atarak sondaj hazırlıklarına başlaması, Kıbrıs Rum yönetiminin panik halinde Batılı ülkelerden yardım istemesine yol açtı. AB ve Rusya’nın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı da “itidal” çağrısı yaptı ve Türkiye’den sondaj faaliyetini durdurmasını istedi. Türkiye ve KKTC uzun yıllardır doğu Akdeniz’i tek yanlı olarak parselleyen ve uluslararası şirketlere kiralayarak doğalgaz sondajı yapan Kıbrıs Rum yönetimini uyarıyordu. Türkiye’nin yeni satın aldığı iki sondaj gemisinden Fatih, cuma günü araştırma yaptığı Alanya açıklarından harekete geçerek Kıbrıs Rum yönetiminin kıyılarına ilerledi.

FATİH TÜRKİYE’NİN BÖLGESİNDE

Fatih sondaj gemisi dün beraberinde iki destek gemisiyle Kıbrıs Rum yönetiminin Baf kentine 60 kilometre mesafede demir atarak sondaj hazırlıklarına başladı. Fatih’in bulunduğu nokta, Rumların 13 parsele ayırdığı Kıbrıs adasının güney kesiminin sınırında ve Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kendi münhasır alanı içinde bulunuyor.

ENERJİ BAKANLIĞI: MÜMKÜN DEĞİLDİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak bölge içi ve dışı aktörlerce yapılan açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir." açıklamasında bulundu.

Rumlar'dan tehdit

Doğu Akdeniz’de Fatih sondaj gemisinin sondaj çalışmalarına başlamasının ardından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, sondaj çalışmaları yapıldığı bölgede görev yapmaya başladı. Sondaj çalışmalarının başlaması üzerine Rum yönetimi de, Fatih gemisinde görev alan personeli ’uluslararası tutuklama emri’ çıkarmakla tehdit etti.

AYRINTILAR GELİYOR...