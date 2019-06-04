Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yayımladığı mesajda "Ramazan Bayramı’nın, milletimize, ülkemize ve tüm İslam Alemi’ne hayır, huzur ve mutluluklar getirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." açıklamasında bulundu.
Ramazan Bayramı’nın, milletimize, ülkemize ve tüm İslam Alemi’ne hayır, huzur ve mutluluklar getirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/WybnvcPH76— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 4, 2019
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