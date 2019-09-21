Bakan Albayrak'tan Neslican Tay mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay için Twitter adresinden mesaj yayınladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir süredir yoğun bakımda kanser tedavisi gören ve 21 yaşında hayatını kaybeden Neslican Tay'ın ölümünün ardından Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak yayınladığı mesajda, "Yaşama olan tutkusu ve mücadele azmi ile milyonlara umut aşılayan #NeslicanTay kızımızın mekanı cennet olsun" ifadesinde bulundu.
Yaşama olan tutkusu ve mücadele azmi ile milyonlara umut aşılayan #NeslicanTay kızımızın mekanı cennet olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 20, 2019
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