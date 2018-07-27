Bakan Albayrak Twitter’dan açıkladı: Çin’den 3.6 milyar dolar kredi
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çinli finans kuruluşlarından özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3.6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını açıkladı.
Albayrak Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için, özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3.6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı” dedi. Albayrak, mayıs başında yaptığı Çin seyahatinde Twitter’dan, “Pekin ziyaretimizin son programında dünyanın en büyük bankası olan Industrial and Commercial
Bank of China’nın (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile Türkiye’deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularını ele aldık” açıklamasını yapmıştı. Öte yandan “Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği Zirvesi için Ankara’da bulunan ICBC Başkanı Yi Huiman, Türkiye ve Çin’in gelecekte ekonomik ve sosyal gelişimde daha fazla iş birliği yapacağını belirterek. “Türkiye’nin öne sürdüğü ‘Orta Koridor ile ‘Kuşak ve Yol’ inisiyatiflerinin uygulanmasıyla iki ülke arasında ekonomik gelişim ve iş birliği adına yeni fırsatlar ortaya çıkacaktır” dedi.
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