Bakan Albayrak Twitter’dan açıkladı: Çin’den 3.6 milyar dolar kredi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriEkonomi Bakan Albayrak Twitter’dan açıkladı: Çin’den 3.6 milyar dolar kredi
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Ekonomi
ANKARA
27.07.2018 - 00:50, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak Twitter’dan açıkladı: Çin’den 3.6 milyar dolar kredi

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Bakan Albayrak Twitter’dan açıkladı: Çin’den 3.6 milyar dolar kredi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çinli finans kuruluşlarından özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3.6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını açıkladı.

 Albayrak Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için, özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3.6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı” dedi. Albayrak, mayıs başında yaptığı Çin seyahatinde Twitter’dan, “Pekin ziyaretimizin son programında dünyanın en büyük bankası olan Industrial and Commercial
Bank of China’nın (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile Türkiye’deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularını ele aldık” açıklamasını yapmıştı. Öte yandan “Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği Zirvesi için Ankara’da bulunan ICBC Başkanı Yi Huiman, Türkiye ve Çin’in gelecekte ekonomik ve sosyal gelişimde daha fazla iş birliği yapacağını belirterek. “Türkiye’nin öne sürdüğü ‘Orta Koridor ile ‘Kuşak ve Yol’ inisiyatiflerinin uygulanmasıyla iki ülke arasında ekonomik gelişim ve iş birliği adına yeni fırsatlar ortaya çıkacaktır” dedi. 

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