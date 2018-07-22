Bakan Albayrak: Tarihi bir zirve oldu

ALBAYRAK, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te katıldığı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği temasları AA muhabirine değerlendirdi.

Toplantının, küresel ekonominin artan korumacılıkla zorlu bir sınamadan geçtiği ve ticaret dengelerinin baştan yazıldığı bir döneme geldiğine işaret eden Albayrak, “Hakikaten küresel ticaretin çok zorlu sınamalardan geçtiği bir dönemde ve Türkiye açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olması itibarıyla yoğun bir ekonomi diplomasisini de içeren tarihi ve kritik bir zirve oldu bizim için." diye konuştu.

Çok verimli ve başarılı ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Albayrak, ABD, Çin, Almanya, Fransa, Brezilya, Güney Kore, Endonezya ve Avrupa Birliği’nden (AB) mevkidaşlarıyla baş başa görüştüğünü bildirdi. Diğer katılımcılarla da hem kısa süreli sohbetlerde hem de G20 programları dolayısıyla görüştüğünü kaydeden Albayrak, bu bağlamda son derece güçlü bir ekonomi diplomasisi ve yoğun bir iletişim sürecinin yaşandığını belirtti.

"DAHA GÜÇLÜ, DİNAMİK, PAYLAŞIMCI TÜRKİYE"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye özelinde, özellikle Türkiye’nin yeni sistemiyle birlikte daha güçlü, daha dinamik, daha aktif, daha paylaşımcı ve en önemlisi son 15 yıldır uyguladığı güçlü ve sağlam bütçe disiplini, makro-ihtiyati politikalar ve en önemlisi dönüşüm noktasındaki reform politikalarının devamının ötesinde, yeni ekonomik ve finansal sistemle ortaya koyacağı çok daha dinamik bir dönemle karşı karşıya olduğunu birebir müzakere ettiğimiz, münazara ettiğimiz katılımcılarla, ülkelerle, ilişkili bakanlarla ve muhataplarla detaylı bir şekilde paylaştık.”

Türkiye’nin önünde 24 Haziran sonrasında 5 yıllık güçlü bir etki döneminin bulunduğunu kaydeden Albayrak, “Türkiye, bu 5 yılda çok daha güçlü bir yeni kalkınma planı, bütçe planı, makro-ihtiyati politikalar noktasında özellikle iktisadi hayat, fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele noktasında, eski dönemlerde yaşananları bir daha yaşamayacağı çok daha güçlü bir dönem inşallah tecrübe edecek.” dedi.

KORUMACI TİCARET POLİTİKALARINA YÖNELİK UYARILAR

G20 oturumlarında, korumacı ticaret politikalarına yönelik ciddi uyarıların da öne çıktığına işaret eden Albayrak, "Gerek verimlilik, gerek üretim, gerek istihdam alanında yeni sıkıntılara yol açması muhtemel olan bu politikaların, birçok ülke tarafından çok ciddi uyarılarla dile getirildiği bir toplantı oldu." diye konuştu.

Albayrak, Türkiye’nin hem kendi ekonomi politikalarında, hem bölgesel ve küresel ekonomi politikalarında paylaşımcı, kazan-kazan ilkesine dayalı, ne kadar aktif ve dinamik bir siyaset güttüğünü, bugüne kadarki projelerle kanıtladığını vurgulayarak, G20’nin altyapıya ilişkin oturumunda ana konuşmacı olarak yaptığı sunumda bu projelere özel olarak değindiğini anımsattı. Albayrak, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin 15 yıllık başarı hikayesinden bahsederken, son 15 yılda ortaya koyduğu 400 milyar dolardan fazla altyapı yatırımlarının ve bunun sadece altyapı, üstyapı özelinde değil, sadece ulaşım, sadece enerji, sadece telekom altyapısı özelinde değil, ortaya koyduğu uluslararası ortak projelerle birlikte tüm muhataplarına Türkiye’nin dönüşümü ve gelişimi ilgili bu noktada ortaya koyduğu başarı hikayesini anlatma fırsatı da bulduk ana oturumda. Hakikaten çok büyük bir teveccüh de gördük.”



“Ülkemiz açısından, bizler açısından gayet verimli ve başarılı görüşmelerin geçtiği bir ziyaret oldu." diyen Albayrak, bu ve benzeri uluslararası toplantılarda Türkiye’nin rolünü gelecek dönemde daha güçlü bir iletişimle anlatmaya devam edeceklerini söyledi.