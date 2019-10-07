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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.10.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı! Sondaj başlayacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığının hiçbir şekilde engellenemeyeceğini belirterek, "Yavuz sondaj gemimiz, cumartesi günü lokasyonuna ulaştı ve sabitleme çalışmalarına başladı. Son hazırlıklar tamamlandı. İnşallah bugün ya da yarın sabah Yavuz yeni sondajına başlayacak. Matkap dönmeye başlayacak. Haberi her an gelebilir." dedi.

Dönmez, bu yıl "Geleceği İnşa Etmek" temasıyla 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sürdürülebilir piyasa ekonomisi anlayışına dayalı fırsatlar sunan bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin artık bölgesinde enerji sektöründe bir "rol model" olduğunu vurgulayan Dönmez, son 16 yılda sektöre 100 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını anımsattı.

Dönmez, gelecek 3 yılda Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümesiyle enerji talebinin de artacağını ve bu büyümenin birçok fırsat oluşturacağını anlattı.
Bakan Dönmez, bu kapsamda, her türlü düzenleme, mevzuat ve teşvikleri hayata geçirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmasının yoğun başvuruyla tamamlandığını belirten Dönmez, kendi enerjisi ve teknolojisini üreten Türkiye'nin daha güçleneceğini söyledi.

Dönmez, şöyle devam etti:

"Ülkemizin 70 yıllık hayali olan ilk nükleer santrali Akkuyu'nun ilk ünitesini 2023 itibarıyla devreye alıyoruz. Türkiye, Akkuyu ile nükleer teknolojiyle tanışmış olacak. Akkuyu'nun bir diğer önemli boyutu da bilgi transferi gerçekleştirmiş olmak. Rusya'nın üniversitelerine gönderdiğimiz gençlerimiz oradaki bilgiyi ülkemize taşıyor. İnşallah, Türkiye bir teknoloji devrimi yaşamış olacak."

AKDENİZ'DE KARARLILIK VURGUSU

Dönmez, petrol ve gazda arama ve üretim çalışmalarının da hızlandırıldığını, denizlerde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ruhsat sahalarında sismik arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Akdeniz'de Türkiye'nin kararlılığı ve ciddiyetini tüm dünyanın anlaması gerektiğini vurgulayan Dönmez, "Türkiye olarak Akdeniz’deyiz, KKTC’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız. Geçtiğimiz hafta Yavuz’un yeni bir seferde olduğunu, Güzelyurt-1’e doğru sondaj yapmak üzere yola çıktığını duyurmuştuk. Cumartesi günü lokasyonuna ulaştı ve sabitleme çalışmalarına başladı. Son hazırlıklar tamamlandı. İnşallah bugün ya da yarın sabah Yavuz yeni sondajına başlayacak. Matkap dönmeye başlayacak. Haberi her an gelebilir." ifadelerini kullandı.

"ARAYACAĞIZ, ARAŞTIRACAĞIZ VARSA, MUTLAKA BULACAĞIZ"

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklılığının Birleşmiş Milletler nezdinde de kayıtlı olduğunun altını çizen Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Doğu Akdeniz’de enerji korsanlığına geçit vermeyeceğiz. Türkiye, bölgesinin hiçbir zaman göz ardı edilemeyecek bir ülkesidir. Biz, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın farkındayız, takipçisi olacağız. Hiçbir güç bizi çalışmalarımızdan alıkoyamaz. Arayacağız, araştıracağız ve varsa, mutlaka bulacağız. Yerli teknolojiyle sınıf atlattığımız gemilerimiz ve gece gündüz milletimizin aydınlık geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz var. Bu konudaki öz yeterliliğimiz inşallah bizlere güzel günlerin kapılarını aralayacak. Bir zamanlar bu işleri yapmak için ne finansal gücü ne de teknik altyapısı olan Türkiye nerede, şimdi iki sondaj gemisinin yanına üçüncüsünü almak için girişimlerde bulunan ve Doğu Akdeniz’de hakkını yedirmeyen Türkiye nerede?"
Dönmez, Türkiye'nin uluslararası doğal gaz boru hattı ve depolama projelerine de değinerek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Avrupa bölgesinde dört sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminaline sahip tek ülke olduğunu bildirdi.

Beşinci terminalin inşasının da sürdüğünü aktaran Dönmez, "Mevcut LNG kapasitemizi 2016’ya göre 4 katına çıkardık. Saros, sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) tesisimizin de devreye girmesiyle günlük pik tüketimin yaklaşık yarısını LNG altyapımızdan karşılayabilecek duruma geleceğiz." dedi.

ENERJİ ÇALIŞANLARI HAFTASI

Dönmez, elektrik dağıtımında Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından hayata geçirilen "Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması" ile vatandaşların nerede olursa olsunlar, aydınlatma sorunlarını bu sistem üzerinden direkt olarak iletebileceklerini ifade etti.

Uygulama ile bugüne kadar yaklaşık 210 bin şikayet aldıklarını söyleyen Dönmez, bunların yüzde 99,47’sinin giderildiğini belirtti.

Dönmez, yaklaşık 500 bin çalışanı olan enerji piyasası için, sektörden gelen talepler doğrultusunda kasım ayının ikinci haftasının "Enerji Çalışanları Haftası" olarak kutlanacağını sözlerine ekledi.

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