AYM’den emeklilere iyi haber

AYM, SGK’ca emeklilik ek gösterge rakamı düşürülerek geriye dönük fazladan ödenen 16 bin 430 lira borç çıkarılıp faiziyle geri istenen Şahin Akkaya adlı vatandaşın bireysel başvurusunu haklı buldu. AYM, Akkaya’nın, “mülkiyet hakkı” ile “makul sürede yargılanma hakkının” ihlal edildiğine ve 2 bin 700 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere dosyayı Ankara 7. İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Akkaya vefat ettiği için tazminat ve yeniden yargılama sonucu iadesine karar verilecek kesinti miktarı da eşine ödenecek.

ÖRNEK NİTELİĞİNDE

SGK’nın hesap hatasının kurbanı olan emekliler, AYM’den ihlal ve yeniden yargılama kararı alarak; geçmişe dönük faiz işletilerek haksız kesilen miktarları geri talep edebilecekler. AYM kararında, vatandaşa atfedilecek bir kusur bulunmasa ve bütün kusur idarede olsa da SGK’nın “yersiz ödemelerin” geri istenebileceği ancak başvurudaki gibi 8 yılda ödenen maaşları üç ayda faiziyle istenemeyeceği ve emeklileri dara düşürmeyecek şekilde takvime bağlanması gerektiği belirtildi. AYM kararında özetle şöyle denildi:

“Esasen idare tarafından emekli aylığından her ay 1/4 oranında kesinti yapılmak suretiyle tahsil seçeneği de sunulmuştur. Emekli aylığından 1/4 oranında kesinti yapılmak suretiyle ödeme durumunda Şahin Akkaya’dan ayrıca faiz de tahsil edilmesinin öngörülmüş olması menfaatler dengesini Akkaya aleyhine bozmuş ve mülkiyet hakkına yapılan müdahaleyi ölçüsüz kılmıştır. Açıklanan gerekçelerle faiz yönünden Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alman mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

BAŞVURU NASIL YAPILDI?

DÜNKÜ Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararına göre, İstanbul’da bir bankada çalışan yüksek mimar Şahin Akkaya, 2001’de emekli oldu ve 3600 ek gösterge üzerinden maaş bağlandı. SGK, 2009’da Akkaya’nın 3600 olan ek gösterge rakamını 2200 şeklinde düzeltti ve geçmişe yönelik fazladan ödenen 16 bin 439 lirayı da borç çıkardı. SGK, üç ay içinde ödeme yapılmaması halinde kanuni faiziyle emekli aylığından her ay 1/4 oranında kesintiyle borcun tahsil edileceği bildirildi. Akkaya’nın, geçmişe yönelik borç çıkarılmasının iptali ve maaşından tahsil edilen tutarların yasal faiziyle iadesi talebiyle açtığı davalar reddedildi. Akkaya da, AYM’ye bireysel başvuru yaptı. Akkaya, 10 Ekim 2017’de vefat etti. Eşi Fatma Ülker Akkaya 10 Aralık 2017’de davaya devam etmek istediğini bildirdi. AYM’de bu talebi 22 Şubat’ta oy birliği ile kabul etti.