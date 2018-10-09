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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
09.10.2018 - 13:44, Son Güncelleme:

"Ayçiçeğinde yüzde 50 açık var"

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"Ayçiçeğinde yüzde 50 açık var"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, Türkiye’nin ayçiçeği üretiminde yüzde 50 açığı olduğunu söyledi.

YORULMAZ, "Türkiye’de yıllar itibariyle 1 milyon ton ile 1 milyon 200 bin ton ayçiçeği üretim var. İklim ve hava şartları iyi olduğunda verim artıyor. Kötü olduğu, yağış alamadığımız yıllarda da 800 bin tonlara kadar düşüyoruz. Bu yıl iklim şartları bazı bölgelerde olumluydu. Dekar başına 300-350 kilo verim aldık. Ama bazı bölgelerde 100-150 kiloda kaldı. Bu lokal bir verim. Bazı bölgelerde aşırı yağıştan dolayı ayçiçeği hastalıkta yaptı. Bu anlamda Türkiye’nin yüzde 50 açığı var. Petrolden sonra yurt dışına en çok döviz ödediğimiz yağlık bitkiler ve ham yağlar yani emtia" dedi.

"GİRDİLER ARTIYOR"

Çiftçinin girdi fiyatlarının arttığını belirten Yorulmaz, "Çiftçinin dekar başına kazancını arttırırsanız ekimde artar, Türkiye'deki yağ açığı kapanır. Şu anda piyasalarda bir gevşeme var. Tarım girdileri her gün artıyor. Geçen sene 80 kuruş olan gübre şu anda 2 lira 40 kuruş. Mazot geçen sene 4 liraydı. Şimdi 6 lira 30 kuruş. Girdiler her gün artıyor ama ürün fiyatları düşüyor. Bu mantıkta devam edilirse çiftçi üretimden uzaklaşır ve ithalata bağımlı kalınır" ifadelerini kullandı.

"DESTEK ARTTIRILMALI"

Devlet desteklemesinin arttırılması gerektiğini savunan Yorulmaz, "Ayçiçeğinin 40 kuruş desteği var ama pamuğun 80 kuruş. Türkiye’de neden 80 kuruş yaptılar pamuğu. Çiftçi uzaklaştı pamuktan tekrar pamuk eksin diye primini arttırdılar. Bu mantıkla devam edersek ayçiçeğinden çiftçi uzaklaşacak" diye konuştu.

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