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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
03.11.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Ayakkabı ihracatında hedef 1.5 milyar dolar

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Ayakkabı ihracatında hedef 1.5 milyar dolar

Bu yılın ilk dört ayında yaklaşık 400 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ayakkabı sektörü, 2019'u 1,5 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor.

Üretim, tasarım ve ihracat odaklı çalışan sektörün tüm paydaşları 5 Kasım'da İstanbul'da 8. Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nda buluşacak. Dev etkinliğe 65 ülkeden bin 500 profesyonel iş adamı katılacak.

Türk ayakkabı sektörünün üretim kabiliyeti açısından dünya ile yarışır hale geldiğini söyleyen EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, “2019'un ilk dört ayında toplamda yaklaşık 400 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Türk ekonomisi özellikle batılı ülkelerin haksız saldırılarına rağmen dimdik ayakta. Bu yılı 1,5 milyar dolar ayakkabı ihracatı ile kapatmak hayal değil. İstanbul'da dört gün boyunca 1.500 yabancı iş insanını ağırlayacağız. Ülkemizi, ekonomimizi, sektörümüzü ve Türk insanını çok daha iyi anlatmak için çaba sarf etmeliyiz” dedi.

Demir, “Firmalarımız yurt dışı fuarlara maliyet olarak bakmamalı. Bugün İtalya'da, Rusya'da, Almanya'da ve ABD'de dünyanın hemen hemen her kıtasından binlerce firma ile alıcı biraraya geliyor. İlk 10 fuarınızda istediğiniz satış rakamlarına ulaşamayabilirsiniz ancak insanların uzun yıllar sizi aynı yerde görmesi sürdürülebilirlik ve güven açısından cirolardan daha önemli” dedi.

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