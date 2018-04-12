Avrupa’nın kilidisiniz!

Erginbilgiç, “Güney Gaz Koridoru projesi, Azerbaycan’daki Şah Deniz 2 doğalgaz sahasından çıkartılacak gazı Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına taşıyacak olan 40 milyar dolarlık dev bir proje. Bu koridorun en önemli bileşenlerinden biri, Türkiye’de inşa edilen TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı). Şah Deniz 2’nin de en büyük hissedarı ve işletici ortağıyız. TANAP boru hattında ise yüzde 12’lik pay sahibiyiz. Birkaç yıl içinde Güney Gaz Koridoru projesi gerçekleşmiş olacak ve bu sayede Hazar denizi doğalgazı tarihte ilk defa Avrupa’ya gönderilmiş olacak. Türkiye’nin buradaki rolü çok önemli. Türkiye’nin gaz açısından etrafındaki ülkelere bakarsanız daha fazla gaz gelmesini bekliyoruz” dedi.

ENERJİ KAVŞAĞI ROLÜ

İstanbul’da bir grup gazeteci ile bir araya gelen Erginbilgiç, BP’nin küresel planlarıyla alakalı soruları yanıtladı. Türkiye’nin BP için stratejik önemine dikkat çeken Erginbilgiç, şunları söyledi: “2007’den bu yana Türkiye’ye yıllık 6.6 milyar metreküp ‘Azeri gazı’ BP’nin operatörlüğündeki Şah Deniz 1 sahasından geliyor. BP olarak işletmeci ortağı olduğumuz, Güney Gaz Koridoru’nda çalışmalar son hızla devam ediyor; TANAP boru hattının tamamlanmasının ardından harekete geçecek olan Güney Gaz Koridoru ile Hazar Denizi’nden Türkiye’ye yıllık 6 milyar metreküp, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine ise yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz aktarılması öngörülüyor. Tüm bunlar, Türkiye’nin enerji kavşağı rolünü daha da güçlendirecek. Aynı zamanda Türkiye BP için çok önemli ve stratejik bir iş ortağı. Hem BTC hem de Şah Deniz gibi dev projelerde TP ve BOTAŞ gibi devlet şirketleri ile ortak çalışıyoruz, hem de Şah Deniz projesinde (ve gelecekte Şah Deniz 2’de) Türkiye’ye doğalgaz tedarik etmiş oluyoruz.”

3 LİTRE YAKIT İLE 100 KM

YILLAR içinde hem araba motorları, hem yakıtlarda sağlanan verimlilik artışı sayesinde bugün daha az yakıtla, daha uzun mesafe gitmenin mümkün olduğunu kaydeden Erginbilgiç, “2000 yılında 100 kilometre (km) yol gitmek için 7 litre yakıt gerekiyordu. Bugün aynı araç 100 km’yi 5 litre ile gidebilir. 2040’ta aynı 100 km’yi 3 litre yakıt ile gideceğimizi düşünüyoruz. Bu yüzde 70’ten fazla enerji verimliliği demek. Bunun iklim değişikliği ve ham petrol tüketimine etkisi elektrikli araçların çok ötesinde” şeklinde konuştu.

3. HAVAALANI İLE İLGİLENİYORUZ

ERGİNBİLGİÇ, İstanbul’da inşası devam eden üçüncü havalimanı ile ilgilendiklerini de söyleyerek, “Burada hem yatırımcı, hem işletmeci olarak fırsat kolluyoruz. Jet yakıtı konusunda dünya lideriyiz. Bu konuda iyi bir tecrübemiz var. Dünyada her yıl 2 milyon uçağa yakıt veriyoruz. Global olarak da BP Türk Hava Yolları’nın (THY) Türkiye dışında en büyük ikmalcilerinden biri. Üçüncü havalimanında jet yakıtı için bir ihale açılırsa katılmak istiyoruz. Ayrıca üçüncü havalimanında açılacak 7 istasyona da talibiz” şeklinde konuştu.

‘PETROL 50 İLE 70 ARASI KALIR’

ABD’nin kaya petrol üretiminde yaşanan artışın dünyadaki tüm yapıları değiştirdiğini belirten Erginbilgiç, “Şeyl petrolü normal petrol üretiminden farklı. Sürekli delerek devam edebiliyorsunuz. Bu üretim petrolün fiyatına bir nevi ‘tavan fiyat’ koyuyor. Üretim artışı imkânı olduğu için fiyatın çok yukarı çıkmasını engelliyor. Eskiden OPEC dengelerdi, şu an arzın etkisi bunu engelliyor. Petrole olan güçlü talep devam eder ve OPEC de kotalarına sadık kalmaya devam ederse bu yıl fiyatlar 50-70 arası kalır diye düşünüyorum. Biraz daha 65-70 tarafına doğru olabilir. Petrolde 100 doların kalıcı olma ihtimali yok çünkü talebi etkiliyor. BP’yi petrol fiyatı 50 dolar da olsa yatırım yapmaya devam edebilir duruma getirdik” dedi.