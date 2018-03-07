Avrupa çelik savaşına hazır

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına ise yüzde 10 oranında ek vergi uygulama kararını ‘kabul edilemez’ bulan Avrupa Birliği, Washington’ın bu doğrultuda somut adım atması halinde devreye sokacağı önlemleri açıkladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström tarafından açıklanan unsurlar plan niteliğinde. Brüksel, ABD’nin kararı uygulamaya sokması halinde üç ayaklı bir plan izlenmesine karar verdi.

Bu çerçevede, Trump somut adım atarsa konu Dünya Ticaret Örgütü’ne taşınacak ve diğer ülkelerle koordinasyon içinde hareket edilmesinin yolları aranacak. Çelik ve alüminyum sektörüne yönelik korunma önlemleri alınacak. Ticaret ilişkilerini dengelemek amacıyla Amerikan ürünlerine karşı korunma önlemleri devreye sokulacak.

AB Komisyonu bu çerçevede misilleme yapılacak ürünlere ilişkin listeyi de belirledi. Henüz resmen açıklanmayan listede burbon viskiler, pirinç, yaban mersini, portakal suyu, fıstık ezmesi, tütün, puro, kot pantolonlar, motosikletler, demir ve çelik konteynerler yer alıyor.

AB’nin listesi Brüksel’in, özellikle Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletleri hedef alan, siyasi etkisi yüksek ancak olası bir ticaret savaşının Avrupalı tüketiciler ve sanayi üzerindeki etkisini en alt düzeyde tutma amaçlı olduğunu gösteriyor.

GÜVENLİKLE ALAKASI YOK

Malmström, Trump’ın ek tarifeler için öne sürdüğü ulusal güvenlik tezinin adil olmadığını, bunların korumacılık niteliğinde ve ekonomik kazanç odaklı olduğunu belirterek, “Müttefiklerin nasıl bir tehdit oluşturacağını anlayamıyoruz” dedi. ABD önlemleri almadığı sürece AB’nin ticaret savaşının önlenebileceğini umduğu da Malmström’ün vurguları arasında yer aldı. Olası Amerikan kararının AB’de binlerce kişinin işini tehlikeye atabileceğini vurgulayan Malmström, bu nedenle kararlı bir tepkinin gerekli olduğunun altını çizdi. Malmström, önlemlerin Transatlantik ilişkilere ve küresel kurallara bağlı sisteme zarar vereceği uyarısında bulundu.

İKİ TEHLİKE

AB’nin ABD’ye çelik ihracatı yıllık yaklaşık 5 milyar Euro, alüminyum ihracatı ise bir milyar Euro civarında. Trump’ın ek vergileri devreye sokması halinde bunun maliyetinin 2.8 milyar Euro’yu bulması öngörülüyor. ABD’nin olası ek önlemleri AB’yi ciddi iki sorunla karşı karşıya bırakıyor. Bunlardan ilki Avrupalı şirketlerin ABD’de alıcı bulma şansının azalması, ikincisi ise çelik sektöründe iddialı diğer pazarların ürünlerini AB’ye yönlendirmesi. AB’nin açıklamasının, Trump’ın ekonomi başdanışmanı Gary Cohn’un ek vergi konusunun da dahil olduğu önemli ekonomik konulardaki kararları paylaşmadığı için istifa etmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.