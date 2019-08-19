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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.08.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Avro Bölgesi’nde cari fazla daraldı

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Avro Bölgesi’nde cari fazla daraldı

Avro Bölgesi’nde cari fazla, haziranda 12 milyar avro gerileyerek 18 milyar avro düzeyinde gerçekleşti. Son 12 aylık verilere bakıldığında haziranda Avro Bölgesi’nin cari fazlası da bir önceki yılın aynı dönemine göre 73 milyar avro azalarak 318 milyar avroya geriledi.

 Avro Bölgesi’nde cari fazla, mal ve hizmetlerdeki düşüşün etkisiyle haziranda mayıs ayına göre geriledi.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) verilerine göre, Avro Bölgesi’nde cari fazla, haziranda 12 milyar avro gerileyerek 18 milyar avro oldu. Mayıs ayında cari fazla 30 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti. 

Son 12 aylık verilere bakıldığında haziranda Avro Bölgesi’nin cari fazlası da bir önceki yılın aynı dönemine göre 73 milyar avro azalarak 318 milyar avroya geriledi. Bu da Avro Bölgesi GSYH’sinin yüzde 2,7’sine denk geldi. Bir önceki dönem bu oran yüzde 3,4 olmuştu. 

ECB açıklamasında, “Bu düşüş ürünlerde cari fazlanın 318 milyar avrodan 290 milyar avroya, hizmetlerde cari fazlanın 117 milyar avrodan 96 milyar avroya ve birincil gelirlerdeki cari fazlanın 94 milyar avrodan 91 milyar avroya gerilemesinden ve ikincil gelir cari açığının 138 milyar avrodan 159 milyar avroya yükselmesinden kaynaklandı.” ifadelerine yer verildi. 

Haziran ayı itibarıyla 12 aylık dönemde Avro Bölgesi yerleşiklerinin Avro Bölgesi dışında bulunan doğrudan yatırımlarını 316 milyar avro azaltması dikkati çekti. Bir önceki yılın aynı döneminde yatırımcılar 85 milyar avro tutarında net doğrudan yatırım yapmıştı. 

Avro Bölgesi dışından gelen yatırımcılar da Avro Bölgesi’ndeki doğrudan yatırımlarını 246 milyar avro tutarında azalttı. 

Avro Bölgesi yerleşikleri haziran ayı itibarıyla 12 aylık dönemde, yabancı varlık alımlarını 229 milyar avrodan 318 milyar avroya yükseltti. 

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