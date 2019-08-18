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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)
18.08.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Av sezonuna hazırlanıyorlar

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Av sezonuna hazırlanıyorlar

KARADENİZ’de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ağ ve tekne bakımlarını sürdürüp, av yasağının sona ermesi için gün sayan balıkçılar, bereketli av dönemi geçirmeyi beklediklerini söyledi.

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ağ ve tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Samsunlu balıkçılar, bu yıl bereketli av dönemi umut ediyor.

İlkadım Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kemal Malkoç, balıkçıların yeni sezon için hazırlık yaptığını söyleyerek, "Şu an hazır bir şekilde balıkçı arkadaşlarımız bekliyorlar. Hamsiden bu yıl umutluyuz. İstavritten beklentimiz var. Geçen yıl yine iyi bir sezon geçti. Bu yıl aynı temenni ile av sezonunu bekliyoruz. Hamsiden umudumuz var. Palamutun, bu yıl mayıs- haziran aylarının soğuk geçmesi nedeniyle biraz geç başlamasını tahmin ediyoruz. Geçen yıl av miktarı açısından da iyi bir sezon geçirmiştik. Bu boy yasakları ile ilgili bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Tüm Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerde ortak boy yasağı olmasını bekliyoruz. Türkiye’de ne yasak varsa karşı tarafta da aynı yasak uygulansın istiyoruz. Yasaklarla ilgili düzenleme yapılırsa çok daha güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Samsun’da büyüklü küçüklü yaklaşık 400 balıkçı teknesi bulunduğunu da hatırlatan Malkoç, "Balıkçılık çok büyük sektör. 50 bin kişiye yakını bu işten ekmek yiyor. Balıkçılık bacasız fabrika. Tutandan, nakliyecisinden, lokantacısından müthiş bir iş kapısı" dedi.

 

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