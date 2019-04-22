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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.04.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

ATO Başkanı'ndan 23 Nisan mesajı

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ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Egemenliğin temel unsuru ekonomik bağımsızlıktır" - "Daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam için tüm gücümüzle çalışmaya devam ederken, çocuklarımızı da en iyi şekilde yetiştirmeyi görev biliyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, egemenliğin temel unsurunun ekonomik bağımsızlık olduğunu belirterek, "Daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam için tüm gücümüzle çalışmaya devam ederken, çocuklarımızı da en iyi şekilde yetiştirmeyi görev biliyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 99'uncu kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu günün aynı zamanda Türk ulusunun egemenliğinin ilanı olduğunu bildirdi.

99 yıl önce milli mücadele veren Türk milletinin TBMM'yi kurarak bağımsızlık kararını da ortaya koyduğuna dikkati çeken Baran, "23 Nisan, milletin sözünün, gücünün, iradesinin üzerinde hiçbir iradenin kabul edilemeyeceğini tüm dünyaya ilan etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu önemli günü çocuklara armağan ederek, onların geleceğimizin teminatı olduğunu gösterdi. Bugün bu özel günün yıl dönümünü, ulusal egemenliğin önemini daha da derinden anlayarak kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ATO olarak, çocukları milletin egemenliğinin ne anlama geldiğini anlaması için Kurtuluş Savaşı'nda düşman askerlerinin geri püskürtüldüğü Duatepe'ye gönderdiğini anımsatan Baran, çocukların burada Sakarya Meydan Muharebesi'ni öğrendiklerini vurguladı.

Baran, iş dünyası olarak egemenliğin en temel unsurunun ekonomik bağımsızlık olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin güçlükler ve imkansızlıklar içinde istiklal mücadelesi verirken gösterdiği azim ve kararlılık, bugün ülkemizi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasına yükseltme konusundaki çabamızın ilham kaynağıdır. Daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam için tüm gücümüzle çalışmaya devam ederken, çocuklarımızı da en iyi şekilde yetiştirmeyi görev biliyoruz. Özgürlük olmadan ticaret dahil hiçbir şey olmaz. TBMM'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor ve tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum."

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