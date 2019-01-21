Atilla Benli Güneş Sigorta Genel Müdürü
Güneş Sigorta Genel Müdürlüğüne Atilla Benli atandı. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Atilla Benli, Marmara Üniversitesi Sigortacılık Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Kariyerine Garanti Bankası’nda Denetçi olarak başlayan Benli, sırasıyla Garanti Sigorta, BNP Paribas Cardif, Groupama Sigorta ve Groupama Hayat, Emeklilik, Vakıf Emeklilik çeşitli görevler aldı. 2016 yılından itibaren de Zurich Sigorta’da Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve yapan Benli, 16 Ocak 2019 itibarıyla Güneş Sigorta’da Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak göreve başladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle