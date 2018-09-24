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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
24.09.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

ASO'dan üyelerine kredi desteği

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ASO'dan üyelerine kredi desteği

Ankara Sanayi Odası (ASO), KOBİ Destek Kredisi Kampanyası ile 3. kez üyelerini 38,5 milyon liralık düşük faizli krediden yararlandıracak.

ASO'DAN  yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla hayata geçirilen KOBİ Destek Kredisi Kampanyası kapsamında ASO üyesi işletmeler aylık 1,85 faiz oranıyla 200 bin liraya kadar, ilk 6 ayı ödemesiz 18 ay vadeli kredi kullanabilecek. 

Kredi Garanti Fonu teminat desteğiyle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası kanalıyla kullandırılacak kredilerde ASO üyesi KOBİ'ler öncelikle odaya müracaat ederek, faaliyet belgesi alacaklar. Bu belgeyle ilgili bankalardan birisine müracaat edecek şirketin başvurusu, banka tarafından değerlendirilecek ve olumlu sonuçlanması halinde şirket aylık 1,85 (yıllık 22,2) faiz oranıyla 18 ay eşit taksitli krediden yararlanabilecek. Asgari limiti 50 bin lira, azami limiti ise 200 bin lira olan kredi, ilk 6 ay ana para ödemesiz (ilk 6 ay sadece faiz ödenecek), sonraki 12 ay eşit taksitli, toplamda 18 ay vadeli olarak geri ödenecek. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, desteğin, oda üyesi işletmelerin sıkıntılarının aşılmasına katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti: 

"TOBB çatısı altındaki oda ve borsalar, bu projeyle önemli bir güç birliği gerçekleştiriyor. KOBİ'lerin en büyük sorunlarından birisi finansmana erişim. Kur üzerinden ülkemize yönelik finansal saldırıların gerçekleştiği bu dönemde, elimizi taşın altına koyarak üyelerimize nefes aldıracak, uygun faizlerle finansmana erişimi sağlayacak bir adım attık. Umarım bu girişimimiz üyelerimizin sıkıntılarının aşılmasında bir katkı sağlar." 

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