Askeri alan ve polis okulu arsası satışta

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
03.10.2018 - 21:53, Son Güncelleme:

Askeri alan ve polis okulu arsası satışta

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Askeri alan ve polis okulu arsası satışta

EMLAK Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul Bakırköy, Beşiktaş ve Başakşehir’deki toplam 5 adet arsasını açık artırma ile satışa çıkardı. Açık artırma ihalesi 15 Ekim 2018 Pazartesi günü düzenlenecek.

Beşiktaş’ta yer alan ve Jandarma Dikimevi olarak bilinen askeri alan ile Atatürk Havalimanı’na komşu polis okulu arsası listede dikkat çekiyor.

JANDARMADAN GEÇTİ

Açık arttırmayla satılacak arsalardan 2 tanesini Emlak Konut GYO geçtiğimiz günlerde TOKİ’den satın almıştı. İkitelli ve Beşiktaş’taki arsalar için 387 milyon lira ödenmişti. Jandarma Genel Komutanlığı ile TOKİ arasında imzalanan protokolle daha önce TOKİ’ye devredilen arazi, Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki Jandarma Dikimevi’ni kapsıyor. Üzerinde atıl binaların olduğu arsa için imar planı değişiklikleri yapıldı. Emlak Konut tarafından hazırlatılan değerleme raporuna göre Beşiktaş arsasında 17 bin 500 metrekare konut alanı, 12 bin 260 metrekare donatı alanı planlanıyor. Emlak Konut’un satacağı bir diğer önemli arsa da Bakırköy Şevketiye’de yer alıyor. Söz konusu arsa üzerinde Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi yer alıyor. Emlak Konut bu arsayı daha önce 2 kez arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile satışa çıkarmış ancak arsa satılmamıştı. Söz konusu arsada 46 bin metrekare ticaret ve konut, 7 bin metrekare özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekare park olarak açıklanmıştı. 68 dönümlük arsa Atatürk Havalimanı’na da komşu. Başakşehir Kayabaşı’nda yer alan diğer 2 arsanın da markalı konut projelerine, millet bahçesine ve kamu yatırımlarına yakın noktada yer aldığı belirtiliyor. 

 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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