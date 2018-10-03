Askeri alan ve polis okulu arsası satışta
EMLAK Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul Bakırköy, Beşiktaş ve Başakşehir’deki toplam 5 adet arsasını açık artırma ile satışa çıkardı. Açık artırma ihalesi 15 Ekim 2018 Pazartesi günü düzenlenecek.
Beşiktaş’ta yer alan ve Jandarma Dikimevi olarak bilinen askeri alan ile Atatürk Havalimanı’na komşu polis okulu arsası listede dikkat çekiyor.
JANDARMADAN GEÇTİ
Açık arttırmayla satılacak arsalardan 2 tanesini Emlak Konut GYO geçtiğimiz günlerde TOKİ’den satın almıştı. İkitelli ve Beşiktaş’taki arsalar için 387 milyon lira ödenmişti. Jandarma Genel Komutanlığı ile TOKİ arasında imzalanan protokolle daha önce TOKİ’ye devredilen arazi, Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki Jandarma Dikimevi’ni kapsıyor. Üzerinde atıl binaların olduğu arsa için imar planı değişiklikleri yapıldı. Emlak Konut tarafından hazırlatılan değerleme raporuna göre Beşiktaş arsasında 17 bin 500 metrekare konut alanı, 12 bin 260 metrekare donatı alanı planlanıyor. Emlak Konut’un satacağı bir diğer önemli arsa da Bakırköy Şevketiye’de yer alıyor. Söz konusu arsa üzerinde Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi yer alıyor. Emlak Konut bu arsayı daha önce 2 kez arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile satışa çıkarmış ancak arsa satılmamıştı. Söz konusu arsada 46 bin metrekare ticaret ve konut, 7 bin metrekare özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekare park olarak açıklanmıştı. 68 dönümlük arsa Atatürk Havalimanı’na da komşu. Başakşehir Kayabaşı’nda yer alan diğer 2 arsanın da markalı konut projelerine, millet bahçesine ve kamu yatırımlarına yakın noktada yer aldığı belirtiliyor.
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