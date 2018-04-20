ASELSAN sağlık işine giriyor
SAĞLIK Bakanlığı’nın, ASELSAN ile imzaladığı protokolün ayrıntıları belli oldu. Buna göre artık kalça protezinden stentlere, kalp pillerinden ortopedik cihazlara kadar her tıbbi cihaz Türkiye’de üretilecek. Üretim aşamasını ASELSAN yapacak. Bakanlık yetkilileri Amerika’da yaşayan Türk bilim insanları ile görüştü. Bu çalışmaya 50 Türk bilim insanı da destek verecek.
Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN bir protokol imzalayarak, bundan böyle tüm tıbbi cihazların Türkiye’de üretilmesine karar verdi.
Buna göre, Türkiye’nin ihtiyacı olan tıbbi cihazların üretimi konusunda öncelikle bir çalışma grubu oluşturulacak.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile ASELSAN’ın birlikte yapacağı projeler kapsamında fikri ve sınai hak konusunda da çalışmalar yapılacak. TÜSEB ve ASELSAN’ın olanakları dahilindeki mevcut laboratuvarlar taraflarca karşılıklı kullanılabilecek.
Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren TÜSEB Başkanı Fahrettin Keleştemur, özetle şunları söyledi: “Türkiye’nin kendi tıbbi cihazlarını üretmesi çok önemli. Çünkü cari açığın da önemli bir sebebi tıbbi cihazlar. ( Türkiye’de 3 milyar dolara ulaşan tıbbi cihaz pazarının yüzde 85’i dışa bağımlı) ASELSAN’ın üretim konusunda ciddi bir altyapısı ve tecrübesi var. TÜSEB de AR-GE çalışması yapacak. Yaptığımız protokol ile bundan böyle ASELSAN sağlık alanına da açılmış olacak. Sağlık ve bioteknolojisi üzerine çalışacak. Bunun içinde aşı teknolojisi de var. Türkiye’nin en çok kullandığı kalp pilleri, stentler, kalça ve diz protezleri, ortopedik cihazlar artık ülkemizde üretilecek. Bu konuda çok heyecanlıyız. Bakanlık yetkilileri uzun süredir Amerika’da yaşayan Türk bilim insanları ile de görüşmeler yapıyor.”
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