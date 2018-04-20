ASELSAN sağlık işine giriyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ
20.04.2018 - 21:42, Son Güncelleme:

ASELSAN sağlık işine giriyor

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
ASELSAN sağlık işine giriyor

SAĞLIK Bakanlığı’nın, ASELSAN ile imzaladığı protokolün ayrıntıları belli oldu. Buna göre artık kalça protezinden stentlere, kalp pillerinden ortopedik cihazlara kadar her tıbbi cihaz Türkiye’de üretilecek. Üretim aşamasını ASELSAN yapacak. Bakanlık yetkilileri Amerika’da yaşayan Türk bilim insanları ile görüştü. Bu çalışmaya 50 Türk bilim insanı da destek verecek.

Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN bir protokol imzalayarak, bundan böyle tüm tıbbi cihazların Türkiye’de üretilmesine karar verdi.

Buna göre, Türkiye’nin ihtiyacı olan tıbbi cihazların üretimi konusunda öncelikle bir çalışma grubu oluşturulacak.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile ASELSAN’ın birlikte yapacağı projeler kapsamında fikri ve sınai hak konusunda da çalışmalar yapılacak. TÜSEB ve ASELSAN’ın olanakları dahilindeki mevcut laboratuvarlar taraflarca karşılıklı kullanılabilecek.

Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren TÜSEB Başkanı Fahrettin Keleştemur, özetle şunları söyledi: “Türkiye’nin kendi tıbbi cihazlarını üretmesi çok önemli. Çünkü cari açığın da önemli bir sebebi tıbbi cihazlar. ( Türkiye’de 3 milyar dolara ulaşan tıbbi cihaz pazarının yüzde 85’i dışa bağımlı) ASELSAN’ın üretim konusunda ciddi bir altyapısı ve tecrübesi var. TÜSEB de AR-GE çalışması yapacak. Yaptığımız protokol ile bundan böyle ASELSAN sağlık alanına da açılmış olacak. Sağlık ve bioteknolojisi üzerine çalışacak. Bunun içinde aşı teknolojisi de var. Türkiye’nin en çok kullandığı kalp pilleri, stentler, kalça ve diz protezleri, ortopedik cihazlar artık ülkemizde üretilecek. Bu konuda çok heyecanlıyız. Bakanlık yetkilileri uzun süredir Amerika’da yaşayan Türk bilim insanları ile de görüşmeler yapıyor.”

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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