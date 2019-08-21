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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
21.08.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Aselsan KAP’a açıkladı! Büyük artış… 690 milyon lira!

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Aselsan KAP’a açıkladı! Büyük artış… 690 milyon lira!

Savunma sanayinin önemli aktörlerinden Aselsan Temmuz ayına ilişkin tahsilatlarını açıkladı. Şirket Temmuz ayında 690 milyon lirayı kasasına koyarken bu rakam 2019 yılının ilk 6 aylık ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Aselsan Temmuz ayında büyük tahsilat gerçekleştirdi. Şirket 30 Haziran-1 Ağustos 2019 tarihleri arasında 690 milyon liranın üzerinde tahsilat yaptı. 690 milyon liralık tahsilat rakamı 2019 yılının ilk 6 aylık ortalamasının üzerinde oluştu.

Aselsan, 2019 yılında gerek yeni ihracat pazarları gerekse mevcut ihracatı derinleştirme çalışmaları yürüttüğünü ve Türk ordusu ile yurt içindeki diğer müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını teslimat takvimine göre gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketten KAP’a şu açıklama yapıldı:

Şirketimizin 6 aylık finansal tablolarına ilişkin hesap döneminin bitiş tarihi olan 30.06.2019 tarihinden 01.08.2019 tarihine kadar yapılan tahsilatlara ilişkin açıklamadır.

2019 yılı boyunca gerek yeni ihracat pazarlarına açılmaya gerekse ihracat pazarlarındaki mevcut varlığımızı derinleştirmeye yönelik özenli çalışmalar yürütülmüş, yurt içi pazarda ise kuruluşumuzdan bugüne olduğu gibi, ordumuzun ve diğer yurt içi müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda sürdürmekte olduğumuz yoğun teslimat takvimine başarıyla uyulmuştur.

Bu çalışmalar neticesinde, Şirketimizin Temmuz ayında yaptığı tahsilat tutarı 690 Milyon TL'yi (122 Milyon ABD Doları) geçerek, 2019 yılı ilk 6 aylık ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

 

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