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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.10.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

ASELSAN Akademi'de güz dönemi dersleri başladı

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ASELSAN Akademi'de güz dönemi dersleri başladı

381 mühendisin yüksek lisans, 65 mühendisin doktora eğitimini sürdürdüğü akademide, elektronik, makine, bilgisayar ve malzeme mühendisliği konularında 66 öğretim üyesince 73 ders açıldı

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, program 3'üncü yılına girerken ASELSAN mühendisleri, bu programla çalıştıkları projelerde derinleşiyor, akademik kariyerlerine de devam ediyor.

381 mühendisin yüksek lisans, 65 mühendisin doktora eğitimini sürdürdüğü akademide, elektronik, makine, bilgisayar ve malzeme mühendisliği konularında 66 öğretim üyesi tarafından 73 ders açıldı.

Öğrenci, açılan ders ve öğretim üyesi sayısını her dönem artıran ASELSAN Akademi Programı, çeşitlenen tez konularıyla yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirme hedefine katkı sağlıyor. Ayrıca çalışanlara görev aldıkları projelerle ilgili lisansüstü çalışma yapma imkanı tanınıyor.
Akademi, YÖK ile ASELSAN arasında 1 Ağustos 2017'de imzalanan iş birliği protokolüyle, Türkiye'de üniversite-sanayi dayanışmasına yeni bir boyut kazandırmak için hayata geçirilmişti.

Sanayinin ve akademinin etkin bir şekilde, çıktı odaklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve 4. nesil üniversite modelini hayata geçirecek program olarak geliştirilen ASELSAN Akademi, YÖK onayıyla uygulamaya alındı.

RADAR SİSTEMLERİ VE YAPAY ZEKA DERSLERİ İŞLENİYOR

Akademi lisansüstü eğitim programı, Gazi, Gebze Teknik, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversiteleriyle bilgisayar, elektrik-elektronik, makine ve malzeme olmak üzere 4 mühendislik anabilim dalıyla yürütülüyor.

ASELSAN Akademi, YÖK'ün öncülüğünde sağlanan ortamda, ülkenin kritik teknolojilerde gelişimini temin edip, rekabet gücünü artırarak milli ve ileri teknolojilerin kazanılmasını sağlıyor.

Akademide radar sistemleri, yapay zeka, bulut bilişim, elektron mikroskopu, ileri analog tüm devreler, malzemelerin mekanik davranışı gibi dersler işleniyor.

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