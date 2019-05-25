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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.05.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Artış yaşandı! İlk 4 ayda bir önceki seneyi geçti

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Artış yaşandı! İlk 4 ayda bir önceki seneyi geçti

Muğla’ya 2019 yılının ilk 4 ayında gelen turist sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 25 artış göstererek 171 bin 250’ye ulaştı.

Yıllık 3 milyon yabancı, 5 milyon da yerli turiste ev sahipliği yapan Muğla’ya 2019 yılının ilk 4 ayında 171 bin 250 yabancı turist giriş yaptı. Geçen yıl aynı dönemde 137 bin 198 yabancı turist girişi olmuştu.

2018 yılına göre ilk dört ayda yüzde 25 oranında yabancı turist sayısında artış gözlenirken, yıllardır Türkiye’de en fazla Muğla’yı tercih eden İngilizler bu yılda ilk dört ayda 76 bin 622 kişi ile ilk sırada yer aldı. İngiliz turistleri 12 bin 785 kişi ile Hollanda, 12 bin 705 kişi ile İsrail, 10 bin 487 kişi ile Rusya Federasyonu ve 8 bin 488 kişi ile Almanya takip ediyor.

Uluslar arası iki havalimanı ve 10 liman girişi bulunan Muğla’da Dalaman Havalimanı'ndan giriş yapan yabancı turist sayısı 97 bin 263 kişi olurken Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ise 38 bin 264 yabancı turist girişi oldu. Deniz gümrük kapılarından giriş yapan yabancı turist sayısı ise 45 bin 723 kişi olarak hesaplandı.

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