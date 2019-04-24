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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.04.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Aramco'nun halka arzı erkene çekilebilir

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Aramco'nun halka arzı erkene çekilebilir

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, uzun süredir gündemde olan Aramco'nun halka arzının daha erkene çekilebileceğini söyledi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, ülkenin devlete bağlı petrol şirketi Suudi Aramco'nun halka arzının beklenenden daha erken olabileceğini açıkladı.

Riyad'da gerçekleştirilen Finans Sektörü Konferansında konuşan al-Falih, halka arz için hazırlık aşamalarının tamamlandığını ve 85 milyar dolarlık tahvil ihracının sadece bir başlangıç olduğunu söyledi.

Daha önce Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Aramco'nun halka arzının 2020 yılının sonu ya da 2021 yılının başında olacağını söylemişti ancak al-Falih halka arzın gelecek iki sene içinde gerçekleşeceğini söyledi.

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