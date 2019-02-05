Aramco benzin fiyatlarını düşürdü
Suudi Arabistan'ın petrol devi şirketi Aramco benzin fiyatlarında indirime gitti.
Suudi Arabistan'ın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco tarafından yapılan açıklamada, benzin fiyatlarının düşürüldüğü duyuruldu.
Açıklamada, fiyat güncellemesinin, enerji ve su ürünleri için hükümet tarafından onaylanan fiyat ayarlamalarının değişim prosedürlerine uygun olarak geldiği aktarıldı.
Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, güncel benzin fiyatları Ocak ayından itibaren başlayarak, Mart 2019’a kadar belirtilen şekilde olacak. 91 oktan benzin litre başına 1.37 riyal, 95 oktan benzin litre başına ise 2.02 ila 2.04 riyal arasında olacak.
Şirket, yerel benzin fiyatlarının Suudi Arabistan’dan dünya pazarlarına ihracat fiyatlarındaki değişikliklere bağlı olarak değişebileceğini aktardı.
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