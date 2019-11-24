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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.11.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Ara tatilde kültür turlarına yoğun ilgi

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Ara tatilde kültür turlarına yoğun ilgi

TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler "Havaların güzel olmasıyla alternatiflere yönelme oldu ama ağırlıklı olarak kültür turları başı çekti. Ara tatilde özellikle İstanbul, Kapadokya, Pamukkale ve GAP turlarına ilgi yüksekti" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ara tatil uygulamasında vatandaşların ağırlıklı olarak kültür turlarını tercih ettiği bildirildi.

Ara tatilde havaların çoğunlukla güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Türkiye'nin turizm merkezlerinde hareketlilik yaşattı. Ağırlıklı olarak kültür turlarının tercih edildiği dönemde, termal tesislerde de doluluk oranları arttı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara tatile öğrenciler kadar turizmcilerin de sevindiğini söyledi.

Önceden ara tatil denilince sadece sömestirin akla geldiğine işaret eden İşler, "Önceden sadece kış turizmi bu tatilden faydalanıyordu. Termal otellerde ve kayak merkezlerinde yer bulmak imkansızdı. Şimdi ise turizmin bütün paydaşları faydalanıyor." dedi.

Tatil boyunca havaların güzel gittiğini anımsatan İşler, şunları kaydetti:

"Havaların güzel olmasıyla alternatiflere yönelme oldu ama ağırlıklı olarak kültür turları başı çekti. Ara tatilde özellikle İstanbul, Kapadokya, Pamukkale ve GAP turlarına ilgi yüksekti. Talebin sömestir dönemine sıkışmaması nedeniyle vatandaşlarımız daha ekonomik tatil yaptı. Otelci de sezonun sonunda gelen bu ekstra taleple çok ciddi doluluklara ulaştı. Herkes gönlüne göre tatil yapabildi."

"NİSANDA BEKLENTİ DAHA YÜKSEK"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Tolga Gencer ise rezervasyonlarda yaklaşık yüzde 30'luk artış olduğunu ifade etti.

Özellikle İstanbul'a gidişlerde çok ciddi yoğunluk olduğunu vurgulayan Gencer, "Bu yıl ilk olmasından dolayı vatandaşlar da tam anlamıyla organize olamadı. Nisandaki ara tatilin turizme daha fazla katkısı olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"NİSANDA BEKLENTİMİZ DAHA YÜKSEK"

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen de uygulama ilk kez yapılmasına rağmen talebin yüksek olduğunu vurguladı.
Pamukkale bölgesinde ara tatil sürecinde çok sayıda otelin tam doluluk yaşadığını aktaran Şen, "Tatilde ekstra talep oldu. Veliler de bu yeni tatil sistemine alışıyor. Nisan ayındaki ara tatilde daha çok talep bekliyoruz." dedi.

Öte yandan ara tatilin başladığı 16 Kasım'dan sonraki bir haftalık dönemde Pamukkale ören yerine yaklaşık 45 bin kişinin giriş yaptığı belirtildi.

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