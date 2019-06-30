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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.06.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Antalya'da bir ayda 3 rekor gerçekleşti

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Antalya'da bir ayda 3 rekor gerçekleşti

Antalya’ya 29 Haziran Cumartesi, hava yoluyla 90 bin 889 turist geldi. Bu rakamla kentte tüm zamanların gün rekoru kırıldı. Haziran ayında ise üçüncü ’gün rekoru’ kırılmış oldu.

Türkiye’nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019 yılının ilk aylarından bu yana kırdığı rekorlara yenisini ekledi. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl sonuna kadar toplamda 16 milyon yabancı turist hedefleniyor.

TÜM ZAMANLARIN GÜN REKORU

Antalya turizmi, 29 Haziran’da yeni bir rekor kırdı. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından ’Allah huzurumuzu bereketimizi daim etsin’ ifadesiyle yaptığı paylaşımda, 29 Haziran Cumartesi günü Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısının 90 bin 889 kişi olduğunu belirterek, bu rakamın tüm zamanların gün rekoru olduğunu açıkladı. Bu rekorla birlikte haziran ayında kırılan ’gün rekoru’ üçüncü kez kırılmış oldu. 8 Haziran’da 85 bin 205 ve 22 Haziran’da 86 bin 308 turist, bundan önceki gün rekorlarıydı.

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