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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
23.01.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Antalya, 18 yılda 1 milyar 74 milyon dolarlık lüks yat üretti

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Antalya, 18 yılda 1 milyar 74 milyon dolarlık lüks yat üretti

DÜNYANIN en önemli süper lüks yat merkezleri arasında ilk 3’te yer alan Antalya Serbest Bölge’de, 2018 yılında 117 milyon dolar değerinde toplam 22 yat denize indirildi. Bölgede bugüne kadar üretilen yat sayısı 394’e, gelir ise 1 milyar 74 milyon dolara yükseldi.

Antalya Serbest Bölge’de 2000 yılından itibaren başlanan süper lüks yat ve tekne üretiminde 2018 yılı sonu itibarıyla toplam 557 metre uzunluğunda, 117 milyon dolar değerinde 22 tekne üretilerek, ihraç edildi. 2000’li yıllardan 2018 yılı sonuna kadarki toplam üretimde ise 7 bin 438 metre uzunluğunda, 1 milyar 74 milyon dolar değerinde 394 süper lüks yat imalatı ve ihracatı gerçekleştirildi.

Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, Hollanda, ABD ve İngiltere gibi birçok ülkedeki zengin iş insanları için süper lüks teknelerin yanı sıra Katar, Umman, Jamaika ile Norveç gibi ülkelere de sahil güvenlik ve ticari tekneler üretip satış yapıldığını açıkladı. Gürses, 2018 yılında üretilen 22 tekne arasında ise Ares Yatçılık firmasının Katar’a ürettiği 48 metrelik sahil güvenlik botu, Damen Yatçılık firmasının Hollanda’ya ürettiği araştırma ve ticari gemi niteliğinde yatlar bulunduğunu kaydetti.

DÜNYANIN BÜTÜN DENİZLERİNDE

Süper lüks tekne üretiminin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden bu türdeki yatların bakım- onarım merkezine de dönüşen Serbest Bölge’ye, 2008 yılından itibaren toplam 100’ün üzerinde teknenin bakım- onarım için geldiğini belirten Zeki Gürses, bunlardan 100’e yakınının bakım- onarımının tamamlandığını açıkladı. Bölgenin tekne bakım- onarım gelirinin de 30 milyon dolara yaklaştığını kaydeden Gürses, Antalya’da üretilen ve bakım- onarımları yapılan ultra lüks yatların dünyanın tüm denizlerinde yol aldığını söyledi.

İSTİHDAMDA 1 NUMARA

Serbest Bölge’de geçen yıl tahsis işlemleri tamamlanan ve gelecek aylarda da yatırıma açılacak 126 bin metrekarelik alanla birlikte bölgede yat sektörünün büyümeye devam edeceğini anlatan Gürses, yat sektörünün, bölgede 2018 yılı toplam 668,5 milyon dolarlık ticaret hacminin 194 milyon dolarına sahip olduğunu söyledi. Gürses, yat sektörünün, bin 726 istihdam sayısıyla en yüksek istihdama sahip sektör olduğunu da dile getirdi.

YAT BAKIM VE ONARIM MERKEZİ AÇILDI

Süper lüks ve sahil güvenlik tipi yat üretiminin yanı sıra son yıllarda bölgenin yat bakım ve onarım alanında da ciddi gelişme gösterdiğine değinen Gürses, bu ay itibarıyla 35 bin metrekare açık alanda yeni yat bakım ve onarım merkezinin faaliyete geçtiğini açıkladı. Gürses, "Yat için çok önemli olan yat bakım onarım merkezini ocak ayından itibaren faaliyete geçirdik. Oranın hareketlenmesiyle istihdam sayısında gözle görülür artış olacak. Rıhtımın geri sahasında 35 bin metrekarelik açık alanda, isteyen firmalar artık tersaneleri dışında da yat bakım onarım yapabilecek" diye konuştu.

12 MİLYON DOLARLIK SHİPLİFT YATIRIMI

Serbest Bölge’de bugünkü imkanlarla özel gemi kiralanarak bakım onarım için 50 metre 500 tona kadar yeni imalatlarda da 75 metreye kadar teknelerin üretiminin yapılabildiğini belirten Zeki Gürses, 12 milyon dolarlık shiplift yatırımıyla hem bakım onarım hem de yeni imalat tekne boylarında 90 metre 2 bin tona kadar teknelerin üretim ve bakım- onarımının da yapılabileceğini söyledi. Gürses, yat sektörünün ihracatta kilogram bazında yapılan değerlendirmeye göre de 1 kilogramda 45 dolar gelir düzeyiyle önemli ihracat kaynağı oluşturduğunu vurguladı.

 

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