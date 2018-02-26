Ankara'da gıda enflasyonu Şubat'ta yüzde 1.31 arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 1.31 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1,637 lira, yoksulluk sınırının ise 5,331 lira olduğunu açıkladı.

Geçen yıl Şubat ayında açlık sınırı 1,502 lira, yoksulluk sınırı 4,893 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1,615 lira, yoksulluk sınırı 5,262 liraydı. Raporda Şubat'ta yaş-sebze fiyatlarının mevsim şartlarındaki olumlu durumun devam etmesi nedeniyle neredeyse aynı kaldığı, bunun da mutfak harcamasına olumlu katkı sağladığı belirtildi. Şubat ayında süt ve peynir fiyatlarının yine arttığı belirtilirken, et ithalatı kararı sonucu kıyma ette indirimin sürdüğü belirtildi. TÜİK'in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.