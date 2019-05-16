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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.05.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi'nden "vekalet ücreti" kararı

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Anayasa Mahkemesi'nden "vekalet ücreti" kararı

Anayasa Mahkemesi, dava sonunda mahkeme kararıyla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olduğunu düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, baktığı bir dava kapsamında söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. 

Yüksek Mahkeme, düzenlemenin anayasaya uygun olduğuna karar vererek, iptal istemini reddetti. 

Kararda, düzenlemede geçen ücretin avukat ile müvekkil arasında yapılan sözleşmeden kaynaklanan avukatlık ücreti olmadığı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hükmedilen vekalet ücreti olduğuna işaret edildi. 

Davacı veya davalının davayı vekil aracılığıyla takip etmelerinin kendi iradelerine bağlı olduğu belirtilen kararda, avukatın hukuki yardımından yararlanmak ve davasını vekil aracılığıyla takip etmek isteyen kişinin, bu yardımın karşılığı olan meblağı veya değeri karşılaması gerektiği anlatıldı. 

Kararda, "Vekalet ücreti, savunma hakkının en önemli parçası olan hukuki danışmanlık görevinin, konunun uzmanı hukukçular tarafından yapılmasının doğal bir sonucudur. Dolayısıyla kişilerin bizzat dava açma veya davalarını avukatla takip etme imkanını ortadan kaldırmayan itiraz konusu kuralın hak arama özgürlüğüne aykırı olduğundan söz edilemez." denildi. 

İtiraz konusu kuralın avukatlık ücretinin vekil ile müvekkil arasındaki bir hukuki ilişkiden doğma niteliğini ve kişisel hak olma özelliğini değiştirdiğinin söylenemeyeceği ifade edilen kararda, kuralın emredici hukuk kuralı olmadığı, tamamlayıcı bir hukuk kuralı olduğu kaydedildi. 

KARARDA, ŞU DEĞERLENDİRMEYE YER VERİLDİ: 

"Bu bağlamda, kuralın avukatlık sözleşmelerinde ücret kararlaştırılırken dava sonunda karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukatlık ücretine dahil edilip edilmeyeceği hususunu gözeterek düzenleme yapmalarını engellemediği açıktır. Tarafların eşit koşullarda özgür iradeleri ile düzenleyecekleri avukatlık sözleşmelerinin hukuki geçerliliği ve kapsamına müdahale teşkil etmeyen kuralın anayasada koruma altına alınan sözleşme özgürlüğüne ve eşitlik ilkesine aykırı bir yönü bulunmamaktadır."

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