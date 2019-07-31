Analistler, 11 yıl sonra gelen kararı değerlendirdi: Fed yeni faiz indiriminin ucunu açık bıraktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAnalistler, 11 yıl sonra gelen kararı değerlendirdi: Fed yeni faiz indiriminin ucunu açık bıraktı
GeriEkonomi Analistler, 11 yıl sonra gelen kararı değerlendirdi: Fed yeni faiz indiriminin ucunu açık bıraktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
31.07.2019 - 22:46, Son Güncelleme:

Analistler, 11 yıl sonra gelen kararı değerlendirdi: Fed yeni faiz indiriminin ucunu açık bıraktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Analistler, 11 yıl sonra gelen kararı değerlendirdi: Fed yeni faiz indiriminin ucunu açık bıraktı

ABD Merkez Bankası Fed, 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek 25 baz puanlık indirim yaptığını bildirdi. Analistler, "FED gevşedi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) için de aynı eğilimler geçerli. Bu mevcut gelişmekte olan ülkeler için oluşmuş olumlu havayı desteklemeye devam ediyor. Cuma günü ABD’den gelecek olan istihdam piyasası verileri önemli olacaktır. Bu veriler güçlü kalırsa FED’in ikinci bir faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler azalacaktır" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Bankası Fed, 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek 25 baz puanlık indirim yaptığını bildirdi.  Bankanın kararıyla fonlama oranı yüzde 2,00 - 2,25 aralığına çekilmiş oldu. 

Komiteden sadece Kansas City Fed Başkanı Esther George ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren faiz indirimine karşı oy kullandı. Fed faiz indirim kararıyla finans krizinden bu yana ilk kez faiz indirmiş oldu. 

11 yıl sonra ilk kez... Tüm dünyanın merakla beklediği karar geldi
11 yıl sonra ilk kez... Tüm dünyanın merakla beklediği karar geldi

Analistler Fed'in faiz kararını değerlendirdi; 

"FED, YENİ FAİZ İNDİRİMİNİN UCUNU AÇIK BIRAKTI"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya, "Fed 25 baz puan faiz indirerek faizi yüzde 2,50’den 2,25’e çekti. Fed bu hareketiyle piyasa beklentisine paralel hareket etmiş oldu. Her ne kadar piyasa 50 baz puanlık faiz indirim beklentisi de bulunmasına karşılık bu toplantıdan 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi çoğunluktaydı. Böylelikle Amerika Merkez Bankası 10 yıl aradan sonra faizde indirime gitmiş oldu. Fed sigorta indirimi yapmış oldu. İki üye karara şerh koymuş.

Fed faiz indiriminin gerekçelerini küresel gelişmeler ve enflasyondaki durgunluk olarak gösterdi. Fed’in karar metninde istihdam piyasasının güçlü olduğuna dair ve ekonomideki ılımlı büyümeye atıfta bulunuldu. Bununla birlikle karar metninde ABD Merkez Bankasının uygun olduğu şekilde hareket edilecektir ibaresi var ancak bu söylem Merkez Bankasının faiz indirimlerine devam edeceği anlamını çok fazla vermiyor.

Metnin ilk paragrafında ekonomiye dair ılımlı bir toparlanma olduğu ifade ediliyor. Karar metninde faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik net bir sinyal yok. Bu konu ucu açık bırakılmış görünüyor. Piyasa fiyatlamasına da net bir sinyal geldiğine yönelik fiyatlama yok. Global belirsizlikler gelecek dönemde de devam ederse ve enflasyonda belirgin seyirler oluşmazsa Fed ilerleyen dönemde faiz indirimine gitme isteği içerisinde olabilir. Aksi durumda belirsizlikler azalır, enflasyonda yukarı yönde olmasına karşın Fed faiz indirimine devam etmek istemeyebilir. Fed kararında bir sürpriz olmadığını belirtmekte fayda var. Bilanço küçültmeyi 1 Ağustos’ta bitireceğini ifade etti. Bu söylem sürpriz olabilir ancak piyasada çok etkili olmadı.

Kararın ardından belirsizliğin bitmesiyle birlikte dolarda sınırlı güçlenme olmuş olabilir. Fed kararı sonrası piyasadaki ilk tepkide Dolarda 5.55 TL’ye kadar çıktık şu an 5.53 TL seviyesine geriledi. Ons altında çift yönlü hareketler var. Dolar/TL’deki mevcut eğilimi ciddi şekilde etkileyecek bir sonuç olduğunu düşünmüyoruz. Sonuç olarak Fed gevşedi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) içinde aynı eğilimler geçerli bu mevcut gelişmekte olan ülkeler için oluşmuş olumlu havayı desteklemeye devam ediyor. Şu aralar altının ons fiyatı 1428 dolar seviyesinde. Euro/Dolar karar sonrası 1.1080’e kadar gerilese de karar öncesi seviye olan 1.1120 seviyesine geri döndü."

"POWELL HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "ABD Merkez Bankası favori senaryo olarak görülen şekilde 25 baz puan indirime gitti. Bilanço küçültmeyi planlanandan önce 1 Ağustos'ta sonlandırma kararı da alan FED tempo kaybeden ABD ekonomisi üzerinde paraşüt etkisi yaratmak üzere aslında alışılagelmişten önce bir adım attı.

Karar sonrası doların değer kazandığını altının ve borsa endekslerinin değer kaybettiğini görüyoruz. Bunun ilk nedeni geleneksel beklenti bitti fiyatlaması. Finansal piyasalar haziran başından beri bu beklenti ile dolar negatif hisse senedi marketleri ve altın pozitif seyir gösteriyordu. İkinci gerekçe Powell'ın açık bir biçimde bu indirimin bir indirim döngüsünün başladığı anlamına gelmediğini ifade etmesi. Marketler FED'in bu indirimi takiben her biri 25 baz puanlık iki faiz indirimi daha yapacağı görüşündeydi. Powell bu anlamda hayal kırıklığı yaratarak finansal piyasalarda iki aydır yaşanan akımın en azından refleks fiyatlamada tersine dönmesine neden oldu."

"FED TARAFINDA KAFALAR KARIŞIK"

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Fed beklenildiği gibi faizleri 25 baz puan indirdi. Karar sonrası dolarda küresel bazda değerlenme gördük. Muhtemelen piyasada 50 baz puan indirim yönünde de önemli beklentiler vardı. Bu indirimin daha önceden satın alınmış olması da bu hareketlere neden oldu. Ancak ABD’de gelen güçlü veriler göz önüne alındığında 50 baz puan gibi bir indirimin gelmeyeceği yönünde görüş bildirmiştik. Politika karar metinin içeriğinde ise bir önceki toplantıya göre önemli bir değişiklik yok. Alınan faiz indirim kararı küresel endişeler ve enflasyondaki zayıf seyir nedeniyle alındı.

Fed başkanı Powell ise yaptığı basın toplantısında ekonomik büyümenin kuvvetli olduğunu, istihdam piyasasının kuvvetli olduğunu ve ücretlerin artmaya devam ettiğini ifade etti. Enflasyondaki zayıflığı gidermek amacıyla faizlerde indirime gidildiğini açıkladı. Burada şunu söyleyebiliriz. ABD’de ekonomik veriler çok kuvvetli. Enflasyon tarafında ise son ay güçlenme vardı. Bu nedenle bu cuma günü ABD’den gelecek olan istihdam piyasası verileri önemli olacaktır. Bu veriler güçlü kalırsa Fed’in ikinci bir faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler azalacaktır. Ancak asıl önemli veri enflasyon olacak gibi duruyor. Enflasyon 3 aylık ortalamalarda yükselmeye devam ettiği sürece dolar endeksi ve ABD faizleri yükselmeye devam edebilir ve risk iştahı azalabilir. Enflasyon ve diğer veriler zayıf performans sergilerde dolar endeksi ve ABD faizleri baskılanırken, risk iştahı ise yükselecektir.

Fed Başkanı Powell’in ‘uzun vadeli bir faiz indirim döngüsüne girmedik ama tekrar faiz indirebiliriz’ ve ‘ekonomi iyi giderse faiz artırabiliriz’ açıklamaları ise Fed tarafında kafaların karışık olduğunu bizlere gösteriyor. Bu aşamada gelecek makro verileri yakın takip etmek önemli olacaktır. Bu aşamadaki beklentim piyasanın ikinci bir faiz indirime dair beklentisinin azalacağı yönünde. Bunun verilerle desteklenip desteklenmeyeceği piyasa fiyatlaması açısından kritik olacaktır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
11 yıl sonra ilk kez... Tüm dünyanın merakla beklediği karar geldi
Analistler, 11 yıl sonra gelen kararı değerlendirdi: Fed yeni faiz indiriminin ucunu açık bıraktı
DenizBank Genel Müdürü Ateş duyurdu! Satış tamamlandı
Türk Ticaret ve Sanayi Odası açıldı