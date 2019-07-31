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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
31.07.2019 - 21:00, Son Güncelleme:

Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

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Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün başlayan toplantısı, bugün sona erdi.  ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı.

Fed beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puan indirdi. Fed yüzde 2.25-2.50 olan faizi, yüzde 2.00-2.25'e çekmiş oldu. 

11 YIL SONRA İLK KEZ

10 Temmuz’da Washington’da Temsilciler Meclisi Finansal Komistesi’nde konuşan Fed Başkanı Powell’ın endişelerini sıralaması piyasalar tarafından gerçekleştiği gibi ‘faiz indirimi’ olarak algılandı. Fed böylelikle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

BEKLENTİLER DE İNDİRİM YÖNÜNDEYDİ

Fed öncesi gerçekleştirilen anketlerde yüzde 95’lere yakın ekonomistin ortak değerlendirmesi 25 baz puan indirim şeklinde olmuştu. Küresel piyasalar bu noktada fiyatlanmış durumdaydı. Ekonomistlerin çoğunluk olamayacak bir kısmı ise Fed’in 50 baz puan faiz düşürmesini öngörüyordu.

Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı
TRUMP’TAN FED ELEŞTİRİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, son haftalarda Fed’e yönelik açıklamalarını artırmıştı. Son olarak geçtiğimiz hafta ABD’nin ikinci çeyrek büyüme verisinin açıklanmasının ardından Fed’i hedef alan Trump, Twitter üzerinden de değerlendirmede bulunmuştu. Trump yaptığı açıklamalarda Fed’in faiz artırmada aceleci davrandığını ve bunun ekonomiye zarar verdiğini ifade etmişti.

2019 FED KARARLARI

TARİH           FAİZ ARTIŞ ORANI           FAİZ
29-30 Ocak    -2.25-2.50
19-20 Mart2.25-2.50
30 Nisan-1 Mayıs-2.25-2.50
18-19 Haziran   -2.25-2.50

2019’UN SON 3 TOPLANTISI

Fed’in 2019 yılı içinde son 3 toplantısı kaldı. Bu toplantılardan ilki ve 2019’un 6. toplantısı 17-18 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. 7. Toplantı 29-30 Ekim tarihinde yapılırken, yılın son toplantısı olan 8. Toplantı 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

2018’DE 4 FAİZ ARTIŞI YAŞANDI

Fed, Jerome Powell’ın göreve başlamasıyla 2018 yılı içinde 4 kez faiz artırımına gitmişti. 21 Mart’ta Powell’ın göreve gelmesiyle ilk faiz artışını gerçekleştiren Fed, ardından 13 Haziran’da bir sonrakini 26 Eylül’de ve son olarak 19 Aralık’ta 25’er baz puan artışlarla 1,25-1,50 baz puan faiz oranlarıyla başladığı yılı, 2,25-2,50 baz puanla tamamlamıştı.

TARİH

FAİZ ARTIŞ ORANI

FAİZ

21 Mart

25 Baz Puan

1,50-1,75

13 Haziran

25 Baz Puan

1,75-2,00

26 Eylül

25 Baz Puan

2,00-2,25

19 Aralık

25 Baz Puan

2,25-2,50

Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı
TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ 6 KEZ ARTIRILDI

2018’de faizleri 4. kez artıran Fed, ilk faiz artışını 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla yapmıştı. Bu açıklamada Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.

Fed, 1 Ağustos'tan önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.

Birinci faiz artırımı ise 26 Eylül tarihinde 25 baz puan ile yapılmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkarılmıştı. 2018 yılında böylelikle 16 Fed üyesinin 12’sinin beklediği gibi 4 faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.

Fed 2015 Aralık’ta sıkılaştırma döngüsüne girmiş bu noktada önlemler almaya başlamıştı. Sıkılaştırma döngüsüne girdiğinden beri Fed, 9. kez faiz artırımı yapmış oldu. Aynı zamanda Fed ABD Başkanı Trump, Ocak 2017’de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artırdı. 

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