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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.04.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Anadolu Farm'da 35 milyon lira kayıp

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Anadolu Farm'da 35 milyon lira kayıp

Kayseri merkezli Anadolu Farm şirketinin, Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla sanal oyun üzerinden topladığı yaklaşık 35 milyon liranın kaybolduğu belirlendi.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı gerekçesiyle faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülen Kayseri merkezli Anadolu Farm firmasının topladığı yaklaşık 35 milyon liranın kaybolduğu ortaya çıktı.

Çiftlik Bank benzeri yapıları incelemeye alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "saadet zinciri" olduğu sonucuna vararak, faaliyetlerine ilişkin suç duyurusunda bulunduğu Anadolu Farm firmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.     

AA muhabirinin, soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporundan elde ettiği bilgilere göre, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm), sanal oyun üzerinden üyelerinden yaklaşık 90 milyon lira topladı.     

Mağdur oldukları gerekçesiyle müşteki olarak emniyet ve savcılığa başvuran, ayrıca icra kanalıyla parasının tahsilini talep eden 3 bin 367 üyenin şirkete 66 milyon 200 bin lira yatırdığı tespit edildi.     

Örgüt yöneticileri, üyelerin yatırdığı paralarla Kayseri, Denizli, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta 1 milyon 250 bin lira değerinde gayrimenkul aldı, daha sonra kendi aralarında satış yaparak 29 milyon 250 bin lira değerinde alım yapılmış gibi gösterdi.     

Örgüt yöneticileri, elde ettikleri paranın bir bölümüne lüks arabalar aldı. Üyelerden toplanan yaklaşık 35 milyon liraya ise ne olduğu belirlenemedi.     

Örgütün "pramit sistemi" kurarak 25 bayilik verdiği ve bu bayilerin de başkalarına alt bayilik vererek kazanç elde etmelerinin sağlandığı ortaya çıktı.     

Sanal ortamda oynanan oyunla 200 üyeden elde edilen 8 milyon 400 bin liranın 3 milyonu, dikkat çekmemek amacıyla "kazanç sağladıkları" gerekçesiyle üyelere geri ödendi.     

Sisteme üyelerin para yatırmalarını teşvik etmek amacıyla "oyuncu" kategorisinde girenlere "Welsummer tavuğu" alabilecekleri belirtilerek 12 lira bonus verildi. "Yatırımcı" kategorisinde sisteme girenlere ise daha çok para kazanabilecekleri vadedildi.     

Ayrıca, üyelerin sanal ortamda satın aldığı ürünlerden elde edilen süt ve yumurta gibi ürünlerden kazanılan her 23 bin üretimin 1 gerçek paraya denk olduğu belirlendi.

Örgütün üst düzey yöneticilerinin, Anadolu Farm'ı kuran İsa Karademir'in kız kardeşi Ebru ve kayın biraderi Fehmi Özakan'ı şirket yöneticisi, kayınbabası Ahmet Özakan'ı da firmaya ait Kahramanmaraş'taki bir bakır işletmesinin sorumlusu yaptığı ortaya çıktı.     

Yaklaşık 1,5 yıl önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.     

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