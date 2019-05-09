'Ambalajlı ürünlerden ücret alınacak' haberlerine Bakanlık'tan net cevap

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri'Ambalajlı ürünlerden ücret alınacak' haberlerine Bakanlık'tan net cevap
GeriEkonomi 'Ambalajlı ürünlerden ücret alınacak' haberlerine Bakanlık'tan net cevap
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
09.05.2019 - 19:01, Son Güncelleme:

'Ambalajlı ürünlerden ücret alınacak' haberlerine Bakanlık'tan net cevap

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Ambalajlı ürünlerden ücret alınacak' haberlerine Bakanlık'tan net cevap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, ambalajlı ürünler için vatandaştan ücret alınacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın kuruluşlarında "geri kazanım katılım payı" ile ilgili haberlerin yer aldığı belirtildi.

Geri Kazanım Katılım Payı uygulamasının 29 Kasım 2018'de TBMM'deki tüm siyasi partilerin mutabakatıyla kabul edildiği anımsatılarak, bu uygulamanın katılım payına tabi ürünleri piyasaya süren işletmeleri ilgilendiren bir uygulama olduğu vurgulandı.

Ambalajlı ürünler için vatandaştan ücret alınacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığı bildirilen açıklamada, vatandaştan herhangi bir ücret alınmasının asla söz konusu olmadığı kaydedildi.

"ATIK YÖNETİMİNİN DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE YAPILMASI SAĞLANACAK"

Açıklamada, 2005'ten beri ambalaj atıkları ile akü, pil, lastik, madeni yağlar, elektronik eşya gibi özel atıkların yönetimi konusunda Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşların faaliyet gösterdiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Bakanlığımızca yapılan tüm iyileştirme çalışmalarına rağmen bugüne kadar atık toplanmasında hedeflenen artış sağlanamamıştır. Bu nedenle, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikle atıkların azaltılması ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için bahse konu ürünleri üreten/ithal eden/piyasaya süren işletmelerden ürünün cinsine göre Geri Kazanım Katılım Payı tahsil edilecektir. Gelecek nesillere daha temiz, çevreci ve yaşanabilir şehirler bırakmak hedefiyle yürütülen bu çalışmayla atık yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanacak, israfın önüne geçilecektir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Son dakika... Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

Merkez Bankası 1 haftalık repo ihalelerine ara verdi

Yıllık 70 ton tüketiliyor! Binlerce yerli yabancı turist akın ediyor

Ziraat Bankası'nın Seracılık Kredi Paketi'ne büyük ilgi