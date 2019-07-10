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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)
10.07.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Amazon’un kurucusu Bezos’un yatı Marmaris'te! Fiyatı dudak uçuklatıyor

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Amazon’un kurucusu Bezos’un yatı Marmaris'te! Fiyatı dudak uçuklatıyor

AMAZON’un kurucusu Jeff Bezos, Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği ’Flying Fox’ adlı lüks yatla Marmaris’e geldi.

Ege ve Akdeniz koylarını gezen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Marmaris’in Selimiye Mahallesi açığına dün akşam saatlerinde gelerek demir attı.

Amazon’un kurucusu Bezos’un yatı Marmariste Fiyatı dudak uçuklatıyor
Bir Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 400 bin Euro olduğu öğrenilen ’Flying Fox’ adlı ultra lüks yatta tatilini geçiren Bezos’un, dinlendiği öğrenildi. Özel müşterilerine tahsis edilen ultra lüks yatta helikopter dahi bulunurken; bazı tekne sahipleri merak edip daha iye görebilmek için yakınına kadar gitti. 
Amazon’un kurucusu Bezos’un yatı Marmariste Fiyatı dudak uçuklatıyor
Sahilde güneşlenen ve dinlenenler, büyüklüğüyle ilgi çeken yatın fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Yata, dünden beri 50 kilo deniz mahsulü götürüldüğü öğrenildi. 
Amazon’un kurucusu Bezos’un yatı Marmariste Fiyatı dudak uçuklatıyor
Yata ait jet ski, küçük yelkenli, sörf gibi su sporları aletleri denize indirildiği de görüldü. Ayrıca yatın 3’üncü katında, özel güvenlik görevlileri dikkati çekti.
Amazon’un kurucusu Bezos’un yatı Marmariste Fiyatı dudak uçuklatıyor

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