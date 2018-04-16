Altın fiyatları yükselince... Aşiret bu kararı aldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
16.04.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Altın fiyatları yükselince... Aşiret bu kararı aldı

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Altın fiyatları yükselince... Aşiret bu kararı aldı

Hakkari’de yükselen altın fiyatları nedeniyle düğünler bir güne indirildi.

Hakkari’de havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu da açıldı. Merzan Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda iş adamı Halife Özkan’ın kardeşi Ramazan Özkan ile Leyla Özkan çifti için görkemli bir düğün töreni düzenlendi. Düğün törenine İran ve Irak’tan kanaat önderleri, iş adamları, kamu kurum amirleri ve yüzlerce davetli katıldı. 

Altın fiyatları yükselince... Aşiret bu kararı aldı

Marufi aşireti düğünleri bir güne indirdi

İş adamı Halife Özkan, altın ve dolardaki yükselme nedeniyle Marufi aşireti olarak bu yıl yapacakları düğünleri bir güne indirme kararı aldıklarını söyledi. Özkan, “Bugün ailemizin son beşiği kardeşim Ramazan’ın düğünü vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Hakkari’de bilindiği üzere düğünler iki gün iki gece sürerdi. Maalesef altın, dolar ve euro, son zamanların en büyük seviyesine çıktı. Bu da düğünlerimize fazlasıyla yansıdı. Özkan ailesi olarak bizler de davetlilere fazla masraf çıkarmamak için bu yıl yapılacak olan düğünlerimizi bir güne indirme kararı aldık. Umarım herkes bu karara uyar. Tek temennimiz altın ve dolar fiyatlarının bir an önce düşmesidir. Ben bu vesileyle bu mutlu günümüzde gerek yurt dışından gerekse de il ve ilçelerden zahmet edip düğünümüze gelen tüm davetlilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Altın fiyatları yükselince... Aşiret bu kararı aldı

“Altın fiyatları yükseldiği için ancak çeyrek altın takabildik”
Düğüne gelen Gülşen Kılınç ise altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı damada çeyrek altın takmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kılınç, “Bugün amca oğlumun düğününe geldik. Altın fiyatları yükseldiği için ancak çeyrek altın takabildik. Zaten düğünlerimizde damadın yakın akrabaları altın takar, davetliler ise zarf içerisinde para verir. Altının yükselmesi hepimizi etkiledi. Umarım bir düşüş sergiler. Yoksa bu yıl düğünlerimiz bize çok masraflı olacak” şeklinde konuştu.

 

 

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