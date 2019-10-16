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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 16.10.2019 - 20:17, Son Güncelleme:

Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne kadar oldu? İşte 16 Ekim güncel gram, çeyrek ve gram altın fiyatları

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Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne kadar oldu? İşte 16 Ekim güncel gram, çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 281,1 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarında yaşanan yön değişikliği, özellikle akşama doğru altın alım satımı yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne kadar oldu? İşte, 16 Ekim güncel gram, çeyrek ve gram altın fiyatları.

Altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler çarşamba günü piyasalara yansıdı. Yeni işlem gününe önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla başlayan gram altın, gün sonunda Kapalıçarşı'da işlemini tamamladı. Altında yaşanan son durumu öğrenmek isteyenler, anlık altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, yarım ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? Gram altının alış fiyatı ne kadar? İşte, anlık altın fiyatlarına yönelik detaylı bilgiler.

16 EKİM KAPALIÇARŞI ANLIK ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 281,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 458,00 lira, Cumhuriyet altını 1.875,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 281,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 281,80 282,00 281,30 281,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.857,00 1.878,00 1.854,00 1.875,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,00 261,00 256,50 260,50
Lira(Tam) Ziynet 1.815,00 1.835,00 1.812,00 1.832,00
Yarım Ziynet 907,00 917,00 906,00 916,00
Çeyrek Ziynet 454,00 459,00 453,00 458,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatları 460 liradan satılırken, 450 liradan geri alındı.
Yarım altın fiyatları 920 liradan satılırken, 897 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1893 liradan işlem görürken, 1865 liradan geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 256.82 lira olurken, 256.62'den geri alındı.

ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

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