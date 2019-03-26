Altın fiyatları güne düşüş eğilimiyle başladı
Altın fiyatları, dünkü artışının ardından bugüne düşüşle başladı. Haftaya 243 lira seviyesinde giriş yapan altın fiyatları, salı günü 235 lira seviyeleri ile güne merhaba dedi. Gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, altın fiyatları şu an itibariyle ne kadardan seyrediyor? İşte, merakla araştırılan o detaylar
Altın fiyatları için günün ilk saatleri itibariyle sorgulamalar gerçekleşmeye devam ediyor. Gram ve çeyrek altın fiyatlarının haftaya yükselişle başlamasının ardından anlık fiyatları sorgulamaya başlayan vatandaşlar, son fiyatlara odaklandı. İşte, anlık altın fiyatları bilgisi
Bugün altın fiyatları şu seviyelerde işlem görüyor;
Gram altın 234 lira alış, 236 lira satış,
Çeyrek altın 383 lira alış, 390 lira satış,
Yarım altın 766 lira alış, 781 lira satış,
Cumhuriyet altını 1577 lira alış, 1592 lira
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