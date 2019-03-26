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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.03.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

Altın fiyatları güne düşüş eğilimiyle başladı

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Altın fiyatları güne düşüş eğilimiyle başladı

Altın fiyatları, dünkü artışının ardından bugüne düşüşle başladı. Haftaya 243 lira seviyesinde giriş yapan altın fiyatları, salı günü 235 lira seviyeleri ile güne merhaba dedi. Gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, altın fiyatları şu an itibariyle ne kadardan seyrediyor? İşte, merakla araştırılan o detaylar

Altın fiyatları için günün ilk saatleri itibariyle sorgulamalar gerçekleşmeye devam ediyor. Gram ve çeyrek altın fiyatlarının haftaya yükselişle başlamasının ardından anlık fiyatları sorgulamaya başlayan vatandaşlar, son fiyatlara odaklandı. İşte, anlık altın fiyatları bilgisi

Bugün altın fiyatları şu seviyelerde işlem görüyor;

Gram altın 234 lira alış, 236 lira satış,
Çeyrek altın 383 lira alış, 390 lira satış,
Yarım altın 766 lira alış, 781 lira satış,
Cumhuriyet altını 1577 lira alış, 1592 lira

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