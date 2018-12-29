Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte Çeyrek altın ve gram altında son durum
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından özellikle hafta sonunda internette dikkat çeken aramalar arasındaki yerini alıyor. Çeyrek altın ve gram altın gibi piyasalarda en çok talep gören altın fiyatlarında ise bir birim değişiklik yaşanıyor. Peki son gelişmelerin ardından yatırım altınlarının değeri ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı bugün 216 liradan işlem görürken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları da bu değerin ardından bir birim değişiklik gösterdi.
Çeyrek altının bugünkü satış fiyatı 353 lira olurken, 345 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı, 707 lira olurken, 689 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1455 lira civarında işlem görürken, 1433 liradan geri alınıyor.
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