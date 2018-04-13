Altın, Euro, Dolar fiyatlarında son durum.. Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarının güne düşüşle başlamasının ardından dolar ve euro fiyatları dikkatle takip ediliyor. Döviz fiyatlarında gün içinde değişen fiyatları merakla takip edilirken, yatırım altınlarında da son dakika fiyatlar izleniyor.. İşte altın ve döviz kurlarındaki son durum
Açılışın ardından gram altın 175,8 lira, çeyrek altın 288 lira ve Cumhuriyet altını 1.176 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 175,8 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 1,97 azalışla 176,4 liradan tamamladı.
Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kaybederek 175,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 288 lira, Cumhuriyet altını da 1.176 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında sabah saatlerinde sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.337 dolardan işlem görüyor.
Serbest piyasada dolar 4,1050 liradan, euro ise 5,0630 liradan güne başladı.İstanbul Kapalıçarşı'da 4,1030 liradan alınan dolar 4,1050 liradan, 5,0610 liradan alınan euro ise 5,0630 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,0910 liradan, euro ise 5,0390 liradan satılmıştı.
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