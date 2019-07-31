Almanya'nın kamu borcu geçen yıl 52,5 milyar Euro azaldı
Ülkenin genel kamu borcu, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,7 düşerek 1 trilyon 916 milyar Euro'ya geriledi.
Almanya'nın genel kamu borcu, vergi gelirlerinin artmasının etkisiyle geçen yıl 2017'ye göre 52,5 milyar Euro azaldı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'nın, 2018'in sonunda federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 1 trilyon 916 milyar Euro oldu. Söz konusu borç, 2017 sonuna göre yüzde 2,7 (52,5 milyar Euro ) azalış kaydetti.
Geçen yılın sonunda kişi başına düşen borç (kamu borcu) 23 bin 124 Euro olarak açıklandı. Almanya'da genel kamu borcu, geçen yıl 2017'ye göre tüm idari kademelerde azalış kaydetti. Söz konusu dönemde federal kamu borcu yüzde 2,4 azalarak (29,3 milyar Euro ) 1 trilyon 213 milyar Euro ya düştü. Eyaletlerin borcu yüzde 2,7 gerileyerek (15,9 milyar Euro ) 570,5 milyar Euro ya, belediye ve belediye birliklerinin borcu da yüzde 5 (7 milyar Euro ) düşerek 132 milyar 800 milyon Euro ya indi.
Uzmanlar, kamu borcunun azaltılmasının pozitif bir gelişme olduğunu ifade ederek, genel borçtaki düşüşün kamu yatırımlarının zayıf kalmasından kaynaklandığına işaret etti.
Ülkenin borçlarını azaltmasına karşın havalimanı, köprüler, iletişim ağı ve demir yolları gibi bazı altyapı yatırımlarının yenilenmesinin ertelenmesi, emeklilerin konut yetersizliğine bağlı olarak artan kira giderlerinden dolayı zorlanması dikkati çekiyor.
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