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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.07.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Almanya'nın kamu borcu geçen yıl 52,5 milyar Euro azaldı

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Almanya'nın kamu borcu geçen yıl 52,5 milyar Euro azaldı

Ülkenin genel kamu borcu, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,7 düşerek 1 trilyon 916 milyar Euro'ya geriledi.

Almanya'nın genel kamu borcu, vergi gelirlerinin artmasının etkisiyle geçen yıl 2017'ye göre 52,5 milyar Euro azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'nın, 2018'in sonunda federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 1 trilyon 916 milyar Euro oldu. Söz konusu borç, 2017 sonuna göre yüzde 2,7 (52,5 milyar Euro ) azalış kaydetti.

Geçen yılın sonunda kişi başına düşen borç (kamu borcu) 23 bin 124 Euro olarak açıklandı. Almanya'da genel kamu borcu, geçen yıl 2017'ye göre tüm idari kademelerde azalış kaydetti. Söz konusu dönemde federal kamu borcu yüzde 2,4 azalarak (29,3 milyar Euro ) 1 trilyon 213 milyar Euro ya düştü. Eyaletlerin borcu yüzde 2,7 gerileyerek (15,9 milyar Euro ) 570,5 milyar Euro ya, belediye ve belediye birliklerinin borcu da yüzde 5 (7 milyar Euro ) düşerek 132 milyar 800 milyon Euro ya indi.
Uzmanlar, kamu borcunun azaltılmasının pozitif bir gelişme olduğunu ifade ederek, genel borçtaki düşüşün kamu yatırımlarının zayıf kalmasından kaynaklandığına işaret etti.

Ülkenin borçlarını azaltmasına karşın havalimanı, köprüler, iletişim ağı ve demir yolları gibi bazı altyapı yatırımlarının yenilenmesinin ertelenmesi, emeklilerin konut yetersizliğine bağlı olarak artan kira giderlerinden dolayı zorlanması dikkati çekiyor. 

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