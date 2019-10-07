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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
07.10.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Almanya'nın Brexit kaybı 3,5 milyar euroya ulaştı

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Almanya'nın Brexit kaybı 3,5 milyar euroya ulaştı

Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA) Başkanı Holger Bingmann, İngiltere'yle ihracat yapan Alman şirketlerinin 2019 yılında 3,5 milyar euro kayıp yaşadığını duyurdu.

İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden çıkışı (Brexit) sürecinde en büyük zararı gören ülkelerden biri Almanya oldu. Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA) Başkanı Holger Bingmann yaptığı açıklamada, İngiltere’yle ihracat yapan Alman şirketlerinin 2019 yılında ilk belirlemelere göre 3,5 milyar euro gerileme yaşadığını söyledi. 2016 yılında Almanya'nın ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında İngiltere'nin 5. sırada bulunduğunu belirten Bingmann, İngiltere'nin şu anda 13. sıraya gerilediğini açıkladı.

BGA Başkanı Bingmann, İngiltere'nin üretimde kullandığı stokların bitmesiyle birlikte ihracat kaybının daha da fazla olacağını Brexit'in maliyetinin beklenenden daha fazla olacağını tahmin edildiğini söyledi. Bingmann, İngiltere'nin anlaşmalı veya anlaşmasız bir şekilde AB'den ayrılmasının ardından lojistik, ulaşım, veri korunması, vergilendirme, gümrük vergileri gibi bir işlemlerin şirketlerde zaman ve nakit kaybına neden olacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope) Genel Direktörü Markus J. Beyrer, anlaşmasız Brexit'in bir felaket anlamına geleceğini ve kesinlikle ihtimal dışı bırakılmasını istediğini belirtti. Katı bir Brexit sürecinin her iki tarafa büyük zarar vereceğini ve çok pahalıya mal olacağını vurgulayan Beyrer, özellikle farklı ürünlerin teminin güçleşeceğini ve fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağını, ayrıca seyahatlerin de zorlaşacağını dile getirdi. Beyrer her iki tarafa da yapıcı bir çözüm bulmaları için çağrıda bulundu.

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