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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.11.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 1,1 oldu

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Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 1,1 oldu

Ülkede, eylül ayında yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 1,1'ye gerilerken ECB'nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin "çok" altında kaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 artış kaydetti.

Ülkede yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok altında kalması dikkati çekti. TÜFE, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 ve ağustosta yüzde 1,4 artış göstermişti.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise 0,1 artış gösterdi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis açıklamasında, ekimde enerji ürünleri fiyatlarındaki düşüşün genel fiyat hareketlerinde aşağı yönlü etkisinin olduğu kaydedildi.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünleri fiyatları, 2018'in ekim ayına göre yüzde 2,1 daha düşük oldu. Elektrik fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 ve doğal gaz fiyatları yüzde 5,1 artarken, motor yakıtı fiyatları yüzde 7,5 düşüş gösterdi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,4 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 0,9 yükseldi.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 1,1 artış gösterdi. Et ve et ürünlerinin ise yüzde 4,9 artması dikkati çekti. Yağ fiyatlarında ise yüzde 11,6 düşüş görüldü.

Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,7 ve ısınma masrafları hariç kirada yüzde 1,4 artış görülürken, Telekom hizmetleri fiyatında yüzde 0,5 azalış oldu.

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