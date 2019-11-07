Almanya'da sanayi üretimi eylülde düştü, resesyon endişesi arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAlmanya'da sanayi üretimi eylülde düştü, resesyon endişesi arttı
GeriEkonomi Almanya'da sanayi üretimi eylülde düştü, resesyon endişesi arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
07.11.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Almanya'da sanayi üretimi eylülde düştü, resesyon endişesi arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'da sanayi üretimi eylülde düştü, resesyon endişesi arttı

Ülkede sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,6 düşüş kaydederek resesyona yönelik endişeleri artırdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 geriledi. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,4 düşmesi yönündeydi.

Sanayi üretimi, Eylül 2018'e göre yüzde 4,3 daraldı. Daha önce aylık yüzde 0,3 artış olarak açıklanan ağustos ayı verisi ise yüzde 0,4 artış olarak revize edildi.
Veriler, Almanya'da eylülde önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,3 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde ara malı üretimi yüzde 2 ve sermaye malı üretimi yüzde 1,5 düşüş gösterdi. Tüketim malları üretimi yüzde 0,5 azaldı. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde önceki aya göre yüzde 1,7, inşaatta da yüzde 1,8 artış kaydedildi.

RESESYON ENDİŞESİ

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti.

Ekonominin üçüncü çeyrekte daralması bekleniyor. Üçüncü çeyrekte daralma olması halinde Alman ekonomisi, 2 çeyrek üst üste daralarak teknik olarak resesyona girmiş olacak.

Bu arada, öncü veriler 14 Kasım'da açıklanacak.

Brexit belirsizliği, ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkiler, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep, ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti, IMF ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.

Pazartesi açıklanan, IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI verisine göre, Almanya'da imalat sektörü genelinde istihdam son 10 yılın en hızlı düşüşünü gerçekleştirirken, sektörün yeni siparişleri de 13'üncü kez art arda düştü.

"ALMANYA'NIN SANAYİ ÜRETİMİ BİR KEZ DAHA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'nın sanayi üretiminin bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Alman sanayisinin hızlı bir şekilde toparlanmasına yönelik umutlar kısa sürdü. ABD ile Çin arasındaki mevcut ticaret ihtilaflarında bir miktar rahatlama ve Brexit belirsizliğinin sona ermesi durumunda bile Alman sanayinde önemli bir toparlanmanın görülmesi muhtemelen gelecek yılın ilk çeyreğine kadar sürecektir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle