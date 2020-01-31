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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 13:11,Son Güncelleme:/

Almanya'da perakende satışlar beklentilerin üstünde düştü

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Almanya'da perakende satışlar beklentilerin üstünde düştü

Almanya'da perakende satışlar, Aralık 2019'da beklentilerin üstünde aylık bazda yüzde 3,3 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin Aralık 2019'un geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, Aralık 2019’da bir önceki aya göre yüzde 3,3 geriledi.

Satışlar, 2018'in kasım ayına kıyasla ise yüzde 0,8'lik yükseliş gösterdi.

Perakende satışların, piyasalardaki aylık yüzde 0,5 düşüş beklentisinin çok üstünde gelmesi dikkati çekti.

2019'da reel satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 2,7'lik artış kaydedildi.

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