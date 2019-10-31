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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.10.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Almanya'da perakende satışlar beklentilerin altında arttı

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Almanya'da perakende satışlar beklentilerin altında arttı

Ülkede takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artış göstererek yüzde 0,2 artış beklentisinin altında kaldı

Almanya'da perakende satışlar, eylülde beklentilerin altında kalarak aylık bazda yüzde 0,1 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin eylül ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, eylülde ağustos ayına göre yüzde 0,1 yükseldi. Satışlar, 2018’nin eylül ayına kıyasla da yüzde 3,4 yükseliş gösterdi.

Perakende satışların, piyasalardaki aylık yüzde 0,2 artış beklentisinin altında gelmesi dikkati çekti.

İnternet ve posta siparişiyle yapılan satışlarda Temmuz 2018’e göre reel olarak yüzde 8,4’lük artış dikkati çekti. Almanya'da giyim perakendecileri temmuz ayında indirime giderken, bu indirimlere halk yoğun ilgi gösteriyor.

Yılın ocak-eylül döneminde satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artış görüldü.

Almanya'da perakende satışlar, ağustosta yüzde 0,1 düşüş göstermişti.

Ticaret ihtilafları, küresel ekonomideki yavaşlama ve Brexit’e yönelik endişeler Almanya ihracatını olumsuz yönde etkilerken, Alman ekonomisi büyümek için iç talebin güçlü olmasına bağımlı kalıyor.

Öte yandan, merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK’ye göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da kasım ayına yönelik Tüketici Güven Endeksi, ekonominin yavaşlamasından dolayı iş kayıpları olacağı endişesiyle Kasım 2016'dan beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.
Yılın ikinci çeyreğinde 0,1 küçülen Alman ekonomisinin, ticaret ihtilafları ve Brexit’ten dolayı bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesi bekleniyor.

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