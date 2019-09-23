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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Almanya'da imalat PMI, son 10 yılın en düşüğünde

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Almanya'da imalat PMI, son 10 yılın en düşüğünde

Endeks, Brexit, otomotiv sektörü görünümünün belirsizliği ve zayıflayan küresel ekonominin etkisiyle eylülde 41,4 puan ile 2009'dan sonra gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Brexit belirsizliği, otomotiv sektörü görünümünün olumsuz olması ve zayıflayan küresel ekonominin etkisiyle eylülde 41,4 puana gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.

IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sanayi PMI verisine göre, Almanya'da imalat sanayi PMI, eylülde önceki aya kıyasla 2,1 puan azalarak 41,4 puana geriledi. Endeks, ağustosta 43,5 seviyesinde bulunuyordu. Böylece Alman ekonomisinin 5'te birini temsil eden sektörün PMI verisi, 2009 yılı ortasından bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sanayide üretim rakamlarının kötü olduğunu belirterek, "Ticaret savaşları konusundaki belirsizlikler, otomotiv sektörü ve Brexit'in görünümü Alman sanayisinin siparişlerini etkiliyor. Bu rakamlar, Alman sanayisinin 2009 finansal krizinden beri gördüğü en kötü gerileme." ifadelerini kullandı.

Almanya'da bileşik PMI da eylülde 51,5 puanlık beklentiye karşın 49,1 puana gerileyerek son 7 yılın en düşük seviyesine indi. Bileşik PMI, geçen ay 51,7 puan seviyesinde bulunuyordu. Hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI verisi, böylece Ekim 2012'den sonraki en düşük seviyesine gerilemiş oldu. 

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