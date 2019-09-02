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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.09.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Almanya'da daralma devam ediyor

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Almanya'da daralma devam ediyor

Ülkede temmuz ayında 43,2 olan imalat PMI, ağustosta 43,5'e yükselmesine karşın son 7 yılın en düşük performansına yakın seyretti.

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 0,3 puan artarak 43,5'e yükselmesine karşın son 7 yılın en düşük performansına yakın seyretti.

Alman ekonomisinin yaklaşık 5'te birini oluşturan imalat sektörünün PMI'sının art arda 8 aydır, daralma ile büyümeyi ayıran 50 puanın altında kalması dikkati çekti. PMI verisinde 50 ve üzeri büyümeye, bu seviyenin ise altı sektörde daralmaya işaret ediyor.

IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI verisine göre, Almanya'da imalat sanayi PMI, ağustosta önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 43,5 puana yükseldi. Temmuzda imalat PMI, 43,2 seviyesinde bulunuyordu.

Ülkede imalat sanayisi, geçen ay temmuzdaki son 7 yılın en düşük performansına yakın seyretti. Alman ihracat siparişlerindeki düşüş de ağustosta devam etti. IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkenin imalat PMI'sının son 7 yılın en düşük seviyesine yakın olduğunu ve yeni siparişlerin sert bir şekilde düşmeye devam ettiğini kaydetti.

Smith, şirketlerin üretim beklentilerinde rekor seviyede belirgin bir düşüşün işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidebileceğini gösterdiğini belirterek, "Almanya'nın imalat sektöründeki çöküş devam ediyor ve henüz tünelin ucunda ışık görünmüyor. Çalışan sayısını azaltan üreticilerin sayısı artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı. 

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